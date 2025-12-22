Plenković: "Danas smo bili u Sisku, Glini i Petrinji. Nisam vidio nijednog nezadovoljnog čovjeka. Ljudi su oduševljeni"

Premijer Andrej Plenković gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a. Komentirao je proteklu godinu i ono što slijedi.

Napomenuo je kako je 2025. bila politički najzahtjevnija godina zbog velikog izbornog ciklusa. U razdoblju od 12 mjeseci održani su četvori izbori: parlamentarni, europski, predsjednički i lokalni. Plenković je ustvrdio kako je to sa sobom donijelo snažne političke tenzije i povećani angažman Vlade, stranke i koalicijskih partnera.

"Bili su sjajni rezultati lokalnih izbora i to je bio novi poticaj za rad vlade u drugoj godini mandata", rekao je.

"Ova godina je bila na tragu naše dosadašnje politike"

Naglasio je kako je ove godine najveći fokus bio na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana. Pohvalio se da je zaposlenost dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća. Dodao je i da su plaće u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto.

"To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije", naveo je.

Inflacija

Osvrnuo se na inflaciju, istaknuvši kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.

"Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu, od proizvođača preko otkupljivača, distributera, maloprodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača", rekao je.

"Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja i zato vlada drži kontinuirano ovu politiku od čak 100 proizvoda, 30 iz cijele kategorije i 70 pojedinačnih s ograničenom cijenom, čime pomaže ljudima koji imaju najmanja primanja", nastavio je.

Podsjetio je na mjere koje je Vlada provodila tijekom niza kriza, od pandemije COVID-19 do energetske krize, uključujući zamrzavanje cijena energenata, ograničavanje cijena goriva, smanjenje stopa PDV-a te ciljane financijske potpore.

"Nema tko nije na određeni način imao koristi od svih mjera koje smo učinili i zato je dobro da još uvijek rast naših plaća, kada se od njega oduzme inflacija, i dalje pokazuje da nam je ojačala kupovna moć. To je ono što je najvažnije", naglasio je.

"Lijeva oporba je frustrirana"

Govorio je i o rastućoj polarizaciji na političkoj sceni i u društvu. "Mi smo u desetoj godini mandata, a lijeva oporba je desetu godinu u oporbi i oni su izrazito frustrirani. I to je izrazito frustrirajuća pozicija", ocijenio je Plenković, dodajući kako se ta frustracija sve češće očituje kroz agresivnije političke nastupe.

"Ne brane oni Ustav. Oni žele pridobiti ljude na varijantu da je neka izvanredna situacija. Isto je radio svojim protuustavnim upadom na parlamentarne izbore Milanović. Kreirala se izvanredna atmosfera, katastrofa, moramo nešto promijeniti. To su isfabricirane, umjetne krize koje postoje u jednom malom balonu, ponajviše na lijevoj zagrebačkoj političkoj sceni", ustvrdio je.

"Na Banovini se trenutačno gradi 59 višestambenih zgrada"

Komentirao je i obnovu Zagreba i Banovine, istaknuvši da je do sada uloženo više od 4,2 milijarde eura, od čega gotovo 1,8 milijardi na području Banovine.

"Danas smo bili u Sisku, Glini i Petrinji. Samo danas projekti za obnovu vrijedni 140 milijuna eura. Mi smo danas bili tamo s ljudima, razgovarali, nisam vidio nijednog nezadovoljnog čovjeka. Ljudi su oduševljeni kako danas izgleda središte Petrinje, što smo učinili sve u Sisku. Ljudi su zadovoljni, gradovi se mijenjaju, i to se vidi", napomenuo je.

Istaknuo je kako se na Banovini trenutačno gradi 59 višestambenih zgrada s više od tisuću stanova, u potpunosti financiranih državnim sredstvima, uključujući i privatne vlasnike čije su zgrade uklonjene i ponovno izgrađene.

O Thompsonovim koncertima

Osvrnuvši se na rasprave oko Thompsonovih koncerata, Plenković je poručio da u njima ne vidi stvarni problem, već još jednu umjetno stvorenu temu. "Pa u čemu je problem? Thompson je imao koncerte u Varaždinu, ja iskreno nisam ni znao da su se održali, toliko je to bilo niskog profila. Imao je koncerte i u Istri, i nikome ništa", kazao je.

Prema njegovim riječima, problem se pojavljuje isključivo u jednom dijelu zagrebačke političke scene, i to lijeve. "To je fabricirana tema kojom se bave jedni te isti ljudi, međusobno si nabacuju loptice, i nije im bilo drago što je na koncert ovog ljeta došlo pola milijuna ljudi", smatra Plenković.

Napomenuo je kako se potom pokušava stvoriti reakcija kroz prosvjede. "To su izmišljene teme. Koji fašizam u Hrvatskoj? Kome oni mogu dokazati da sam ja ili vlada ili HDZ, bilo tko u tom smjeru. Dakle, to su u potpunosti isfabricirane teme na kojima lijeva oporba histerično inzistira već pet mjeseci", upozorio je.

"Hrvati su se izborili za slobodu i demokraciju. Čemu cenzura", zapitao se.