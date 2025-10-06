Plazibat, Balić, Melnjak, Sinovčić i društvo na Dan splitskog sporta boravili na Žnjanu

Unatoč prohladnom poslijepodnevu, nogometno igralište na Žnjanskom platou, ovog je ponedjeljka bilo izuzetno razigrano. Preko 25 sportskih klubova predvođenih trenerima i članovima, prezentiralo je okupljenoj djeci i njihovim roditeljima, posebnosti svakog od sportova. Posjetitelji su tako mogli pratiti prezentacije borilačkih sportova, ragbija, nogometa, odbojke, atletike, jedrenja i brojnih drugih disciplina, uz prigodnu ugostiteljsku zonu koja je dodatno obogatila druženje.

"To je ujedno bio i cilj," otkriva nam predsjednik Splitskog saveza športova, Andrija Polić, pojašnjavajući:

"Željeli smo jedan ovakav dan, manifestaciju kroz koju ćemo okupiti sve sportske klubove koji djeluju na našem području i omogućiti im da se predstave građanima, osobito djeci i njihovim roditeljima, kako bi mališani i na jednom mjestu mogli isprobati više sportova i doznati sve što ih zanima o njima."

U tome su im pomogli i legendarni splitski sportaši i osvajači olimpijskih odličja, koje su za vrijeme cjelokupnog programa svojim mikrofonima rado privodili voditelji Edita Lučić Jelić i Gordan Vasilj.

Posebnu pažnju posjetitelja privukli su razgovori i druženja s legendama splitskog sporta poput Ivana Balića, Petra Metličića, Daria Melnjaka, Igora Omrčena, Antonia Plazibata, Dina Sinovčića, Svena Maretića i brojnih drugih koji su svojim iskustvima i primjerom podsjetili da sport nije samo natjecanje, već način života i izvor pozitivne energije.

Svjetska prvakinja u tajlandskom boksu, Ana Bajić, iz KBK Mornar, poručila je djeci sa se bave sportom, ne da bi osvajali medalje, nego da budu dobri ljudi, a otkrila je i kako u vrtiću u kojem radi prenosi djeci ljubav prema borilačkim vještinama:

"Imamo jednu boksačku vreću u koju svatko tko mora izbaciti negativnu energiju može tući. To je jedino mjesto gdje se može udarati, a djeca tako reguliraju emocije", rekla je Bajić.

Rukometni reprezentativac Ivano Balić otkrio je da mu je tempo života dosta usporeniji otkad ne igra aktivno:

"Treba se naviknuti na novi ritam života. Danas sam dio RK Split trenerskog teama i to je lijepa uloga. Sad imam nešto više vremena za obiteljske obaveze" , rekao je Balić simpatično otkrivši kako se u međuvremenu usavršio čak i u kuhinji, a tiramisu mu je jedan od dražih specijaliteta.

Da je današnji spoj generacija na sportskim terenima Žnjana postao i inspiracija za nove sportske priče slaže se i Mijo Bakić, predsjednik Parasportskog saveza grada Splita:

"Sven Maretić je novi državni prvak u tenisu u kolicima, Dino Sinovčić je u Singapuru osvojio srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu krajem rujna, Luka Baković broncu u paraatletici... Ovaj grad teče našim venama. U zadnje tri godine smo napravili veliki iskorak, uspjeli smo dobiti sredstva i sad imamo svoje trenere", rekao je Bakić i izrazio uvjerenje kako spomenuti sportaši čine korake koji će splitski parasport odvesti još dalje.

Ideju za organizacijom ovakve manifestacije, kroz koju se na poseban način odaje i počast onima koje često nazivamo najboljim ambasadorima Splita i Hrvatske u cijelom svijetu, pozdravili su i brojni klubovi i sportski savezi. Osim na štandovima postavljenima uz igralište, svoje su sportove na terenima prezentirali Boksački klub Split, Ragbi klub Nada, Splitski sportski savez gluhih, Veslački klub Mornar, Kickboxing klub Ameno Split, Vaterpolski klub Jadran, Košarkaški klub Split, Judo klub Split, Nogometni klub Adriatic, Jedriličarski klub Split, Vaterpolski klub POŠK, Akademski atletski klub Dioklecijan, Odbojkaški klub Brda, Klub odbojke na pijesku Žnjan, Nogometni klub Dalmatinac, Triatlon klub Split, Klub sinkronizoranog plivanja – Dolphina, Odbojkaški klub Split, Kickboxing klub Mornar, Klub tajlandskog boksa Split, Atletski sporstki klub Split, Kickboxing klub Pit Bull, Klub američkog nogometa – Split Sea Wolfs, Nogometna akademija Bili As i Brdsko biciklistički klub Coast Riders – Omiš.

Manifestacija se održala u organizaciji Grada Splita, Splitskog saveza športova i tvrtke Žnjan, u suradnji sa Splitskim akademskim sportskim savezom, Parasportskim savezom Grada Splita i Splitskim savezom gluhih.

„Sport gradi karakter, uči disciplini, timskom duhu i upornosti - vrijednostima koje su temelj ne samo sportskog, nego i svakog drugog uspjeha. Upravo zato želimo da Dan splitskog sporta postane tradicionalno okupljanje svih koji žive sport i prepoznaju njegovu snagu u zajednici“, poručili su organizatori.