Planuo stan u stambenoj zgradi: "Na teren je izašlo tri vozila sa šest vatrogasaca"

Večeras je oko 19 sati izbio požar u stanu u stambenoj zgradi na Relji, piše eZadar.

Vatrogasci su lokalizirali požar, ali su još uvijek na terenu s obzirom da se radi o starijoj zgradi, kazao je zamjenik zapovjednika JVP-a Zadar, Vladislav Krpina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Na teren je izašlo tri vozila sa šest vatrogasaca. Stan je bio prazan i oni su u roku 20 minuta lokalizirali požar, a još uvijek su na terenu, radi se o starijoj zgradi pa je potreban dodatan oprez.

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. Radi se o stanu na drugom katu u stambenoj zgradi.