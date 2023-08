PLANULO U ULICI SLOBODE Splitski vatrogasci pohitali na teren

Splitski vatrogasci dojurili su danas u Ulicu slobode u Splitu.

Kako doznajemo, zapalilo se smeće, a sve je vrlo brzo ugašeno. Prava je sreća da se vatra nije proširila na parkirani motocikl ili na "kutiju" s električnim instalacijama.

Kako je došlo do izbijanja požara nije nam poznato, no ne bi bilo loše da se smeće baca u obližnji kontejner, a ne na mjesta koja za to nisu predviđena (kao što je ovo). Naime, iza ormarića za struju bilo je natiskano dosta smeća.