PLANTIĆ U SOLINU BRANI TITULU Ne propustite još jedan odličan meč nezaustavljivog Luke

Dvorana na Bilankuši u Solinu je ove subote, 7. listopada domaćin još jedne boksačke večeri. "Road to Glory" u svom trećem izdanju opet nudi nekoliko uvodnih borbi, ali i zanimljivu borbu večeri. U solinskoj dvorani s početkom u 20 sati starta dugo očekivana boksačka priredba, a u sklopu događaja meč – obrana Internacionalnog prvaka u WBC asocijaciji u kategoriji do 76,2 kilograma.

U ringu će rukavice ukrstiti brončani s Europskog prvenstva u svibnju 2022., hrvatski olimpijac Luka Plantić, s druge Diego Ramirez, dvadesetosmogodišnji Argentinac koji ima profi skor 25/10/1. Samo jedan poraz u 36 mečeva daje nam za pravo vjerovati da je Diego jako dobar protivnik koji je od 25 mečeva šest riješio nokautom.

Broj mečeva u profi boksu /36/ govori nam da se radi o iskusnijem borcu. Ali ni Luka, član BK Salona nije za baciti, šest profi mečeva završilo je uvijek njegovim pobjedama.

"Da, tako je, a pet sam ih završio nokautom", kaže nam Luka. I dodaje.

"Ovo je uvodni meč za prosinac ove godine kada bi trebao napasti novu titulu. Ovo bi bilo i svojevrsno zagrijavanje jer zapravo imamo glavni cilj, a to je titula svjetskog prvaka u ovoj kategoriji i ovoj asocijaciji. Idemo korak po korak, pravim putem i trebaju nam same pobjede kako bi dobili priliku napasti taj tron kojeg drži moćni Meksikanac 'Canelo'".

Što znamo o subotnjem protivniku Ramirezu?

"Tehničar je, drži kontra gard i to nam odgovara zbog meča u prosincu. Ali, treba biti oprezan i ne dozvoliti „lucky punch“. Mi se spremamo taktički i trebamo ga pregaziti na moj tempo. Radimo, spariramo, spremamo se na najjače. Stanko Ninčević, Jaroslav Podmasterchyk i naravno Tomislav Bašić je trenerski trojac koji me vodi do svake pobjede."

Jeli opet jurimo nokaut?

"Pobjeda je važna pa ma kakva bila, ali ako budemo priču mogli završiti nokautom, zašto ne?!"

Tomislav Bašić nam je najavio meč u subotu.

- U subotu imamo nekoliko uvodnih mečeva prije nego u ring izađe Luka. Njegova borba je važna zbog kontinuiteta profi mečeva, a sve kao dio opsežnih i dugotrajnih priprema za napad na naslov prvaka svijeta u WBC asocijaciji. Luki treba dobar skor i još jedan meč prije prosinca ove godine kada napadamo novi titulu. Pripreme radimo u Solinu, nismo išli nigdje i brojimo dane do još jedne lijepe priredbe."

„Road to Glory 3“ na Bilankuši u subotu, 7. listopada s početkom u 20 sati otvara vrata za sve ljubitelje ove plemenite vještine. Podsjetio, nekoliko je borbi uvodnog karaktera, a onda na kraju slijedi boksački meč u kojem ćemo najviše uživati – Plantić vs. Ramirez!

Ulaznice su u sustavu Adriaticket.com po cijeni od 15 i 20 eura.