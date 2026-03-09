Planirali ubojstvo načelnika: Troje osumnjičenih završilo u istražnom zatvoru

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu odredio je istražni zatvor za troje osumnjičenih koji su, prema sumnjama tužiteljstva, na području Like poticali poznanika na ubojstvo načelnika Udbine Josipa Seučeka te na druge opasne radnje usmjerene protiv više osoba.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH), istražni zatvor određen je 50-godišnjakinji, 52-godišnjaku i 31-godišnjaku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Mjera je određena na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu.

Tražili da ubije načelnika

Prema sumnjama tužiteljstva, 50-godišnjakinja je od veljače do 6. ožujka ove godine na području Ličko-senjske županije od 44-godišnjeg poznanika zatražila da ubije načelnika Udbine Josipa Seučeka. Međutim, on je to odbio učiniti.

Istodobno se sumnja da je i 52-godišnjak od iste osobe zatražio da ubije 39-godišnjaka iz Udbine.

Sumnja i na planiranje drugih kaznenih djela

Osim toga, prema navodima tužiteljstva, 50-godišnjakinja i 31-godišnjak navodno su od istog 44-godišnjaka zatražili i da otruje stoku 39-godišnjaku te da 42-godišnjaku iz Gospića podmetanjem požara nanese imovinsku štetu i time dovede u opasnost njegove životinje.

Prema pisanju pojedinih medija, osumnjičenici dolaze s područja Perušića, a motiv bi mogao biti sukob vezan uz stoku i zemljište. Također se navodi da su neki od njih i ranije bili poznati policiji zbog različitih kaznenih djela.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja.