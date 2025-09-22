Planinari, ako želite posjetiti ovaj dalmatinski lokalitet, morate učiniti nešto važno. Mogli biste dobiti veliku kaznu

Planinari i izletnici koji planiraju izlete na Kamešnicu ubuduće moraju najaviti svaki prijelaz državne granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Informaciju je potvrdila Policijska postaja granične policije (PGP) Trilj, uz napomenu da je granična crta kod planinarskog skloništa Sv. Mihovil na Žlabini pod posebnim nadzorom.

Prema priopćenju, zbog učestalih kriminalnih aktivnosti na tom području, uključujući krijumčarenje i ilegalne migracije, na Kamešnici je postavljen veći broj nadzornih kamera. Svi koji prelaze granicu, bilo planinari, biciklisti ili izletnici, moraju unaprijed obavijestiti PGP Trilj osobno ili pozivom na broj 021 504 710.

Kazne za neovlašteni prijelaz

Iz PGP Trilj upozoravaju kako će se u slučaju neprijavljenog prijelaza granice pisati prekršajne kazne za ilegalni prijelaz.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske dodatno su nam pojasnili da se, sukladno važećim zakonskim propisima – Zakonu o nadzoru državne granice i Zakoniku o schengenskim granicama – vanjska granica EU smije prelaziti samo na za to određenim graničnim prijelazima.

Člankom 10. Zakona o nadzoru državne granice predviđena je mogućnost otvaranja privremenog graničnog prijelaza za kratkotrajne aktivnosti, no za svako kretanje uz granicu potrebno je prethodno obavijestiti nadležnu PGP. Planinari koji planiraju ture na Kamešnici i prolazak preko granice pozvani su da najave svoje kretanje kako bi izbjegli moguće kazne i osigurali nesmetano uživanje u planinarenju.