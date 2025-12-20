Planina zacrnjenih stranica: Objava Epsteinovih spisa izazvala bijes i sumnje

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) započelo je s objavom dugo očekivanih dokumenata povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina, no prva serija tisuća stranica donijela je više pitanja nego odgovora, potaknuvši lavinu kritika zbog opsežnih redakcija i sumnji u političko manipuliranje. Iako je objava rezultat zakona koji je Kongres izglasao gotovo jednoglasno kako bi prisilio administraciju predsjednika Trumpa na transparentnost, ispunjenje obećanja o potpunom razotkrivanju mreže pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika čini se dalekim.

Planina zacrnjenih stranica

Unatoč očekivanjima javnosti i žrtava, značajan dio objavljenih materijala ostao je skriven iza crnih pravokutnika. Prema prvim analizama, stotine stranica potpuno su redigirane, uključujući i ključni dokument od 119 stranica naslovljen "Grand Jury NY", koji je u potpunosti zacrnjen. Zastupnici iz redova demokrata, ali i neki republikanci, oštro su kritizirali ovakav pristup, piše 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

​- Jednostavno objavljivanje planine zacrnjenih stranica krši duh transparentnosti i slovo zakona - poručio je čelnik manjine u Senatu, Chuck Schumer.

Ministarstvo pravosuđa brani se tvrdnjom da su redakcije nužne kako bi se zaštitili identiteti žrtava i maloljetnika, što zakon i dopušta. Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da je više od dvjesto pravnika pregledavalo dokumente te da je proces u tijeku, najavljujući objavu novih materijala u nadolazećim tjednima. Međutim, kašnjenje i masovne redakcije samo su produbile nepovjerenje i potaknule teorije da se, osim žrtava, štite i moćni pojedinci upleteni u Epsteinovu mrežu.

Clinton u fokusu, Trump jedva spomenut

Ono što nije redigirano u prvoj seriji dokumenata izazvalo je pak sumnje u političku motivaciju. Materijali su neočekivano snažno fokusirani na bivšeg predsjednika Billa Clintona. Objavljene su brojne, dosad neviđene fotografije, uključujući i one na kojima se Clinton odmara u jacuzziju ili pliva u bazenu s Ghislaine Maxwell, osuđenom suradnicom Epsteina. Bijela kuća iskoristila je priliku kako bi skrenula pozornost na te fotografije.

S druge strane, ime sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, čije je dugogodišnje prijateljstvo s Epsteinom dobro dokumentirano, jedva se spominje. Iako su se pojavile neke već poznate fotografije na kojima su Trump i njegova supruga Melania u društvu Epsteina i Maxwell, u objavljenim spisima nema novih značajnih otkrića o njihovom odnosu. Clintonov glasnogovornik Angel Urena optužio je Bijelu kuću da koristi objavu kako bi se zaštitila od onoga što slijedi. "Mogu objaviti koliko god žele zrnatih fotografija starih preko dvadeset godina, ali ovdje se ne radi o Billu Clintonu", poručio je.

Potvrda koja je stigla prekasno

Ipak, među tisućama stranica pronađen je dokument koji baca novo svjetlo na zataškavanje cijelog slučaja. Riječ je o službenoj potvrdi da je Maria Farmer, jedna od prvih Epsteinovih žrtava, još 1996. godine podnijela prijavu FBI-u zbog "dječje pornografije". U prijavi, čiji je sadržaj sada javan, navodi se da joj je Epstein ukrao fotografije njezinih maloljetnih sestara te da joj je prijetio da će joj "zapaliti kuću" ako ikome kaže, piše 24sata.

Nakon što se desetljećima borila da dokaže da je vlasti na vrijeme upozorila na Epsteina, objava ovog dokumenta za nju je konačna vindikacija. ​- Ne mogu vjerovati. Više me ne mogu nazivati lažljivicom - izjavila je Farmer, dodavši kako je shrvana spoznajom da FBI nije reagirao i da su zbog toga brojne druge djevojke postale žrtve. Ta je prijava dokaz da je sustav zakazao gotovo četvrt stoljeća prije nego što se Epstein konačno suočio s pravdom.