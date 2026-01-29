Plaketa "Najljepšeg adventa u Hrvatskoj" otišla Božićnom selu Gornji Dolac

U organizaciji portala gradonačelnik.hr, načelnik.hr i Ministarstva turizma i sporta, Božićno selo Gornji Dolac proglašeno je najboljim adventom u Hrvatskoj prema glasovanju stručnog žirija sastavljenog od predstavnika turističkih zajednica i općina.

Predstavnik stručnog žirija, direktor portala nacelnik.hr i gradonacelnik.hr Ivan Todorić, 28. siječnja uručio je pobjedničku plaketu "Najljepšeg adventa" obitelji Lučić.

Božićno selo osvojilo je najviše glasova žirija – ukupno 30 – time je ova jedinstvena blagdanska priča zasjela na sam vrh u konkurenciji općina i ‘negradskih’ advenata iz cijele zemlje, čime je potvrđeno ono što su deseci tisuća posjetitelja znali već godinama – da se u ovom mosorskom zaseoku drevnog kraja i krškog prirodnog krajobraza stvara nešto uistinu posebno.

Ovo prestižno priznanje potvrda je iznimne kvalitete, autentičnosti i kreativnog pristupa u osmišljavanju adventskog programa koji je Božićno selo Gornji Dolac pozicionirao kao jednu od najposebnijih blagdanskih destinacija u zemlji. Stručni žiri prepoznao je jedinstvenu atmosferu, snažan identitet destinacije, uključenost lokalne zajednice te uspješno spajanje tradicije, kulture i topline adventskog duha.

Božićno selo tijekom adventskog razdoblja nudi bogat i sadržajan program za sve generacije, s naglaskom na obiteljske vrijednosti, lokalne običaje, domaću gastronomiju i autentičan doživljaj Dalmatinske zagore u blagdanskom ruhu. Upravo ta iskrenost i neposrednost doživljaja bila je jedan od ključnih elemenata koji je presudio u odluci stručnog žirija.

Ovo priznanje dodatno potvrđuje važnost manjih, autentičnih destinacija u razvoju hrvatske turističke ponude te pokazuje kako kvalitetna ideja, zajedništvo i ljubav prema tradiciji mogu rezultirati projektom nacionalne prepoznatljivosti.