Pjevač crkvenog zbora premlatio suprugu štakom. Osumnjičen je za femicid

Liječnici se bore za život 82-godišnjakinje koju je tijekom 29. i 30. listopada brutalno premlatio njezin 87-godišnji partner.

Riječ je o dugogodišnjem članu crkvenog zbora Zagrebačke katedrale koji je u međuvremenu teško obolio. Upravo je ta njegova bolest kumovala napadu na suprugu koju je izudarao drvenom štakom.

Zbog težine bolesti, koja mu je utjecala na psihičko stanje, istražitelji vjeruju kako bi čak mogao biti proglašen neubrojivim.

Istražni zatvor za nasilnika

Sada je, međutim, osumnjičen za pokušaj femicida, odnosno pokušaj teškog ubojstva ženske osobe koju je već ranije zlostavljao.

Njegova supruga s teškim i po život opasnim ozljedama nalazi se u bolnici, a nasilnom 87-godišnjaku, unatoč visokoj životnoj dobi, određen je istražni zatvor. Naime, i tužiteljstvo i sud procijenili su da je opasan za okolinu jer, unatoč mentalnim problemima, još uvijek uspijeva razviti značajnu fizičku snagu, piše Index.