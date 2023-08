Pjesnički festival „Odvalimo se poezijom“ u Bolu na Braču

Mali otočki pjesnički festival 'Odvalimo se poezijom' sedmu godinu za redom održava se u Bolu na Braču, od 18. do 20. kolovoza, kao dio kulturne manifestacije Bolsko lito, uz podršku i organizaciju Centra za kulturu Općine Bol.

Festival nastavlja ideju poticanja susreta među autorima i poetikama, spajajući pjesničke glasove različitih generacija, koristeći pri tome ambijent otočkih lokaliteta kao autentični okvir pjesničkog susreta.

Festival započinje u petak 18. kolovoza u 20.30 sati u Teatrinu 'Dva ferala' promocijom knjige poezije splitske pjesnikinje, kolumnistice, blogerice i prevoditeljice Bobe Đuderije, 'Jugo na Čiovu' (Naklada Fragment, 2023), u programu 'Novi glasovi'. Boba Đuderija isktaknula se kao suradnica Slobodne Dalmacije gdje je u podlistku Pomet objavljivala humoreske, te tekstovima na blogu kroz lik Marčeline.

Objavila je nekoliko knjiga kratkih priča. 'Jugo na Čiovu' njezina je prva knjiga poezije o kojoj urednica knjige Olja Savičević Ivančević kaže: 'Neposredna i otvorena, politična i senzulalna, Boba Đuderija ispisuje lirski dnevnik svog vremena i podneblja, prati ružu vjetrova, bilježi temperament i melankoliju, ali i razmiče uske granice mentaliteta, rastura stereotipe, zahvaćajući duboko pa plitko, široko i visoko, katkad iz vreve, drugi put iz osame, uvijek iz neposredne blizine svakidašnjeg življenja: s rive, ulice, plaže – ili ekrana'.

Iste večeri u 21.30 sati u Teatrinu 'Dva ferala' u programu 'Poezija je nešto drugo' gost je pjesnik Goran Milaković koji je objavio izvanrednu pjesničku knjigu 'Rudnik stakl'" (HDP, 2019.). Milakovićeva je poetika posve 'izvan struje', snažno metaforična, hrabra i provokativna. Milaković će se predstaviti i neukoričenim pjesmama koje je zapazio i na svojem poznatom blogu Ajfelov most objavio književnik i književni kritičar Miljenko Jergović.

Drugog dana festivala, u subotu 19. kolovoza u 10 sati predviđeno je čitanje u morskom ambijentu, u programu 'Slušam more dobrojutro veli', naslovljenom prema stihu Josipa Pupačića iz znamenite pjesme 'More'. Bit će to zajedničko druženje pjesnika i publike koje će obilježiti čitanja pjesmama s tematikom mora na brodu koji će krenuti iz luke Bol.

Istog dana, u 18 sati u Domu kulture, u programu za najmlađe, radionicu vizualne poezije za djecu 'Kolaž pjesma', vodit će pjesnikinja, prozna spisateljica, znanstvenica i knjižničarka Nada Topić. Program je namijenjen osnovnoškolcima starijih razreda.

U večernjem programu 'Parvo liga' u Teatrinu 'Dva ferala' u subotu 19. kolovoza u 20.30 sati, gostuje cijenjeni pjesnik i dramski umjetnik Enes Kišević, koji intezivano stvara gotovo pola stoljeća. Iza njega je više od 30 knjiga poezija te brojne književne nagrade. Popularnost je stekao kao vrstan govornik svojih stihova kao i stihova najvećih pjesnika svijeta. Enes Kišević, pjesnik koji otkriva magiju svijeta, u Bolu će stihove govoriti i nastupiti u posebnom programu koji je pripremio zajedno s glazbenikom Damirom Tomićem Madunom, glazbenikom i 'kulturtregerom' koji u svojem umjetničkom prostoru u Tučepima već godinama ugošćuje pisce i glazbenike, otvarajući tako nove prosotre umjetnosti.

Mali pjesnički otočki festival 'Odvalimo se poezijom' kao i svake godine završit će jutarnjim susretom u nedjelju 20. kolovoza programom 'Šumski panel' u 10.30 sati u 'Ured beach baru', na otvorenom, u kojem će gosti i publika razgovarati o iskustvu čitanja poezije. S naglaskom na knjige iz vlastite biblioteke razgovarat će se o iskustvu čitanja poezije i tragu koji su ostavile prve pjesničke knjige.

Ulaz na sve programe je slobodan.

Mali otočki pjesnički festival zamišljen je kao prostor susreta, razgovora i druženja, ove godine osobito nadahnut tonovima mora i morskog.

Pridružite se, sudjelujte, proširite vijest o ovom događaju!

Ove je godine vizualni identitet plakata festivala osmislila, baš kao i lani, dizajnerica Božidarka Brnas. Idejna autorica festivala je Sanja Baković.

Centar za kulturu Općine Bol od prvog dana organizira i podržava ovaj ljetni pjesnički susret, otvarajući vrijeme i prostor za poeziju u okviru tromjesečne kulturne manifestacije Bolsko lito.