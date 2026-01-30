Pjesma koja je trebala na Doru 2026. izlazi samostalno: IVXN predstavlja novi singl „Ritual“

Pjesma donosi energični dance zvuk koji ne pokušava replicirati prošlost, već vratiti osjećaj slobode, euforije i jednostavnosti koji su obilježili to vrijeme.

„Ritual“ je nastao u Švedskoj, u autorskoj suradnji s Andreasom Björkmanom, a proces je bio izrazito osoban. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026., IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira, kao samostalni singl koji u potpunosti odražava njegovu glazbenu osobnost i viziju te ga predstavlja publici na najiskreniji mogući način.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Dance glazba devedesetih za mene nije trend ni nostalgija radi nostalgije već zvuk na kojem sam prvi put osjetio da glazba može biti bijeg i prostor slobode. Uz te melodije sam odrastao i otkrivao svijet i sebe“, kaže IVXN.

Vizualni identitet spota dodatno naglašava osobnu priču. U njemu se pojavljuju osobni Ivanovi predmeti kao što su kazete, CD-i, Discman i Walkman, zbog čega cijela priča za njega ima još snažnije značenje.

„To nisu rekviziti, nego dijelovi mog početka – predmeti kroz koje sam gradio odnos s glazbom prije streaminga i algoritama, kad se pjesme nisu konzumirale nego tražile i čuvale. Kada bih uz radio sjedio satima da snimim i uhvatim tadašnje hitove. Za mene je to hommage nekim ljepšim vremenima.“

Govoreći o motivaciji iza pjesme, dodaje: „Ovom pjesmom ne pokušavam kopirati devedesete. Pokušavam vratiti osjećaj koji su imale, jednostavnost i iskrenu euforiju. To je moj način da odam počast vremenu koje me formiralo i koje je i danas duboko dio mene. Htio sam da ‘Ritual’ zvuči kao sloboda, kao noć koja tek počinje, kao trenutak kad shvatiš da te glazba nosi negdje dalje.“

Spot je s IVXN-om režirala Petra Ivanišević, a Marko Hodžić direktor je fotografije, kao i na prethodna tri njegova videospota. Singl izlazi pod etiketom 38RECS.