Pješakinja smrtno stradala u prometnoj u kojoj su sudjelovali vozilo Hitne i automobil

U Karlovcu je u ponedjeljak prijepodne došlo do tragične prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i vozilo hitne pomoći.

Kako navodi karlovačka policija, nesreća se dogodila oko 10 sati u Zagrebačkoj ulici. Pješakinja je na mjestu nesreće izgubila život, dok je promet na tom dijelu ceste privremeno preusmjeren na jednu traku.

Očevid je u tijeku, a nakon njega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće, piše Večernji list.