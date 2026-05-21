Pješakinja izgubila život noćas na Dalmatini

Sinoć oko 23.40 sati na 341. km na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješakinju koja se nalazila na kolniku. Pješakinja je smrtno stradala.
Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka.
Autocesta A 1, od čvora Prgomet do čvora Danilo, u pravcu Zagreba neko je vrijeme zbog obavljanja očevida bila zatvorena za promet.
