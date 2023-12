PJACA ĆE IPAK ŽIVNUTI Od petka kreće Advent na Pjaci, vrhunac će biti dnevni doček Nove godine

Advent 2023. ipak neće proći bez omiljene gradske lokacije – Pjace.

U suradnji tvrtke Žnjan d.o.o. i ugostitelja s Pjace i ovu godinu će se održati program Advent na Pjaci od 22.12. do 31.12.2023.

Tokom dana će na Pjaci svirati ambijentalna glazba dok će od 18.00 sati ispred Vijećnice nastupati popularni DJ-evi i uveseljavati prolaznike i ljubitelje ove gradske lokacije. Za prigodnu ugostiteljsku ponudu pobrinut će se lokalni ugostitelji.

ADVENT NA PJACI

Petak, 22.12. /18:00 DJ SOLA

Subota 23.12. /18:00 DJ DADO

Nedjelja 24.12./18:00 DJ SOLA

Ponedjeljak 25.12./18:00 DJ JAKIR

Utorak 26.12./18:00 DJ JAKIR

Srijeda 27.12./18:00 DJ DUJE DUX

Četvrtak 28.12. /18:00 DJ DADO

Petak 29.12./18:00 DJ SOLA

Subota 30.12./18:00 DJ A.M.

Nedjelja 31.12./12:00 DNEVNI DOČEK NOVE GODINE

TJ CiCo Powered By Balinjer@ & zRiNe - Flashback Party Music As It Once Was