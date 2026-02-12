Pizzu jedemo pogrešno cijeli život, savjetnik za bonton otkriva kako je ispravno

Moguće je da cijeli život pizzu jedete pogrešno, barem ako je suditi prema stručnjaku za bonton Williamu Hansonu. Pizza je jedno od najomiljenijih jela za van, a tradicionalno se jede rukama izravno iz kutije, budući da dolazi narezana na kriške koje je lako uzeti. No, rasprava nastaje kada se pizza posluži u restoranu, a Hanson je sada ponudio konačan odgovor, piše Mirror.

Dizajnirana da se jede rukama

U restoranu pizza ponekad ne dolazi unaprijed narezana, pa se postavlja pitanje – treba li je jesti rukama ili koristiti nož i vilicu? Dok bi neki tvrdili da je jedenje rukama u restoranu nepristojno, William Hanson u videu na TikToku objašnjava da je pizza zapravo dizajnirana da se jede rukama jer ima koricu koja služi kao držač.

“Pizza je klasično dizajnirana da se jede rukama. Zato postoji korica. Ne trebate koristiti nož i vilicu. Možete je jednostavno uzeti i presaviti”, rekao je.

Hanson napominje da se kriška ne bi trebala držati tako da visi, jer bi umak i sir mogli skliznuti. Umjesto toga, savjetuje da se kriška presavije prema unutra, tako da ruke dodiruju samo suhu donju stranu i koricu. Ako je pizza mekša, a vrh kriške i dalje pada, može se presaviti i taj dio, stvarajući neku vrstu sendviča od pizze koji se može jesti bez nereda.

Iznenađeni pratitelji

Međutim, mnogi u komentarima ispod Williamovog videa nisu bili uvjereni. Neki su izjavili da će i dalje koristiti nož i vilicu, osobito u javnosti, bez obzira na savjet stručnjaka. Drugi su istaknuli da je u nekim zemljama uobičajeno koristiti pribor za jelo te da će se držati običaja svoje kulture, budući da engleski bonton nije mjerilo za ostatak svijeta.

Ipak, mnogi komentatori pozdravili su Hansonovu odluku. Stručnjak za bonton u prošlosti je postao viralan zbog savjeta da se hrana poput banana i hamburgera jede nožem i vilicom, pa su gledatelji bili iznenađeni što ga vide kako pizzu uzima rukama, piše Index.