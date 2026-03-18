Pitanje koje dijeli vozače: Treba li povući ručnu prilikom parkiranja ili ne?

Pitanje koje dijeli vozače: treba li prilikom parkiranja povući ručnu kočnicu ili ne? Stručnjaci odgovaraju na ovu dilemu i objašnjavaju što je važno znati, osobito kada temperature padnu ispod ništice.

Ručna kočnica nije obavezna, ali je preporučljiva

Iako zakon ne propisuje izričitu obvezu korištenja ručne (parkirne) kočnice, vozač je dužan osigurati da vozilo pri parkiranju ne može nekontrolirano krenuti. Na ravnoj površini često je dovoljan samo ubačen stupanj prijenosa (kod automatskog mjenjača “P”). No, ako taj stupanj ne sjedne pravilno ili dođe do kvara na kvačilu, vozilo može krenuti s mjesta, piše Fenix magazin.de.

Zato stručnjaci preporučuju: uvijek povucite ručnu kočnicu, osobito ako parkirate na uzbrdici ili nizbrdici. Dodatna mjera sigurnosti je zakretanje prednjih kotača prema rubu kolnika, čak i ako auto krene, neće završiti na cesti.

Zimi posebno pripazite na ručnu kočnicu

Zimi postoji bojazan da ručna kočnica može zamrznuti. To se obično događa samo ako su oštećeni omoti kočionih sajli. Ako do toga dođe, rješenje je jednostavno: pričekati otapanje. Unatoč tome, stručnjaci savjetuju redovitu upotrebu ručne kočnice, kako bi se spriječilo njeno zaglavljivanje ili hrđanje.

Električna ručna kočnica, ista funkcija, više mjesta u autu

Moderni automobili sve češće koriste električnu ručnu kočnicu, aktiviranu prekidačem. Iako izgleda drugačije, funkcija joj je ista – osigurati vozilo. I ovu verziju treba redovito koristiti kako bi ispravno radila.Popravak i održavanje vozila

Zašto je ručna kočnica važna i na tehničkom pregledu

Ručna kočnica nije samo za parkiranje – ona je i sigurnosni sustav, rezervna kočnica u slučaju otkaza glavne (nožne) kočnice. Ako bilo koji od ta dva sustava ne radi, vozilo neće proći tehnički pregled.