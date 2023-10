PITALI SMO SPLIĆANE ŠTO MISLE O NOĆI VJEŠTICA "Ako to slave komunjare i lijevi - sigurno ne valja"

Ususret Noći vještica izašli smo na ulicu i upitali građane kako će provesti večer. Odgovori su nas šokirali.

Grupa od šest studenata preddiplomaca na koje smo naišli slavi Helloween.

"Naravno da slavimo. Plan nam je izaći van, ali se ne planiramo kostimirati. Večeras nam je idealna prilika za srediti se i zabaviti. Započet ćemo s nekim klubom, a nastaviti privatno - jer tako se mladi zabavljaju."

"Nije mi bitno što se slavi večeras i tko će slaviti, sve dok se pije. Helloween je "praznik za piće".

Dok su ležerno hvatali posljednje jesenske zrake sunca, i ostala je mlađarija prokomentirala svoja stajališta o spomenutoj temi.

Jutarnje ogledalo

"Nama je svaki dan noć vještica, pogotovo ujutro kada se probudimo i vidimo u ogledalu. U Splitu toga nema, i malo smo tužni, u Zagrebu se organizira svašta, ima partyja, ima volje. Mlađa populacija bi to trebala popularizirati. Konzervativci su uštogljeni i smatraju da mi prizivamo sotonu. Vanka je to zastupljenije, ovamo babe i didovi misle da si postao đava, sotona, pa te krenu "križati", pa prijavljuju policiji. Sve je to krivo predočeno, a neki je svećenik djeci uništio veselje uništavajući im bundeve. Helloween je trebala biti zabava, igra, nešto pozitivno u moru negativnoga."

"Prošle godine sam bila na partyju u Zagrebu, tamo je baš bilo aktualno. Ove godine učim za ispit iz matematike u Splitu."

"Pogledat ćemo neki film ili seriju, pozvati prijatelje na druženje, ali nikakvi izlasci jer ne izlazimo niti inače."

"Neću se maskirati niti bušiti bundeve, ali bilo bi cool da se mladi okupe i rade takve stvari. Ipak je to jednom godišnje. Ali opet, ako slavimo noć vještica, zanima me tko su te vještice?"

Brat i sestra, u dobi od 10 i 8 godina, odlučili su da će večer provesti obiteljski.

"Jest ćemo čips i smoki, i pogledati neki strašni film. Možda će nam doći i prijatelji, nismo se još do kraja dogovorili."

Zabava za najmlađe, stariji se pak zgražaju, obitelji ne podržavaju

Mnoštvo građana treće dobi izrazima lica pokazalo je svoju nezainteresiranost i zgražanje.

"U kojem smjeru ide ovaj svijet?", "Jeste li vi poludili, pa nismo u Americi", samo su dio kolekcije odgovora.

Sugovornica Anita također nije za Noć vještica.

"Moja obitelj i ja to ne slavimo. Ne smatramo to našim nasljeđem, sve je to uvezeno iz Amerike. Naš običaj su Svi sveti i Dušni dan, tako su me naučili u djetinjstvu, tako i ja učim svoju djecu jer smatram da je to ispravno za ovo naše podneblje. Vidim da pomodarstvo ide u tom smjeru, roditelji kupuju bundeve i dube ih pa u njih stavljaju svijeće."

Stariji gospodin je, ispijajući kavicu na suncu otkrio kako ga Helloween ne interesira.

"Sve je to vješto upakirana mješavina poganih običaja. Ne zanima me to niti malo. Iskreno, mislim da to je zabavno djeci i mladima, ali prije nego se išta radi, trebalo bi razmisliti koji su korijeni toga. Više mi se sviđaju domaće poklade nego ta neka konzumeristička nametanja koja prikrivaju mračnu stranu."

"Nisam puno o tome razmišljao, ali ako to slave komunjare i lijevi - sigurno ne valja. Sigurno je kontra Hrvatske. Čitao sam jednog splitskog župnika koji kaže da onima koji slave dolaze demoni i udaraju po djeci. Nije to bezazleno. Dolaze i vještice, okupiraju djecu koja kasnije imaju problema tijekom razvoja."

Skupina studenata ukazala je na naše podrijetlo

"Smatramo da noć vještica nije dio naše tradicije. Mi smo Hrvati i katolici i zato ćemo sutra otići na misu."

"Ne slavim i neću slaviti jer to nisu običaji hrvatskoga naroda. Naš običaj je maskarada, a to je u drugom mjesecu, ne sada."

Trgovkinja u dućanu u kojem se inače u doba maškara mogu kupiti različite maske rekla nam je da Helloween asortiman ne drže u svojim dućanima. Na pitanje zašto, objasnila je kako interesa jednostavno nema.

"Možda u nekim većim trgovačkim centrima ljudi to i kupuju, ali naši susjedi, naš di Splita, ima puno većih briga."