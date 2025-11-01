Pitali smo mlade Splićane znači li im išta Halloween

Petak navečer u Splitu bio je sve samo ne običan. Grad je preplavila vojska zombija, vampira, klaunova i vještica – Halloween je ponovno pokazao svoje „jezivo“ lice u splitskim barovima i klubovima.

Ugostiteljski objekti poput Fabriquea, Irish Puba i Zlatnih vrata priredili su prave male horor predstave – uz glazbu uživo, nastupe DJ-eva, puno dobre animacije i naravno – more maski i kreativnih kostima.

Dalmacija Danas je provela anketu među mladima, pitali smo ih obilježavaju li na neki način Halloween.

Evo što o su nam odgovorili...