PITALI SMO KERUMA HOĆE LI SE KANDIDIRATI ZA GRADONAČELNIKA "Ne znam kako bih definirao ljude koji su birali Puljka i Ivoševića - ili su naivni ili slijepi"

U tijeku je 23. tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća na kojoj su glavnu pozornost 'ukrali' komentari predsjednika splitskog HDZ-a, Tomislava Šute i gradonačelnika Splita Ivice Puljka. Razmjenjivali su opaske o raspodjeli proračuna i dosadašnjem radu gradonačelnika.

Na tu temu, bivši gradonačelnik Splita, Željko Kerum, komentirao je za portal Dalmacija Danas dosadašnji rad gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića, naglašavajući nedostatak projekata na području Splita. Osvrnuo se i na mogućnost ponovne kandidature za poziciju gradonačelnika Splita, a i na komentar zamjenika gradonačelnika o splitskoj policiji.

U kratkom intervjuu podijelio je slijedeće uvide.

Kako ocjenjujete dosadašnji rad gradonačelnika Ivice Puljka?

- Ne bi ga uopće ocjenjivao. To nije ocjena jedan, nego minus. Totalni kaos. Nažalost, nije mi jasno tko je glasovao za njega. Što ti ljudi očekuju, tu nema napretka nikakvog. Niti projekata niti posla niti vrtića niti škola. Nula ocjena nula. Doći će novi izbori, najgore bi bilo da se ponovo javi neki Puljak i da građani slijepo i naivno glasaju za tog novog Puljka koji je uglađeni intelektualac. To je sve marketing, smeće zamotano u celofan.

To je strašno. Je li ikada stranka Centar, ili Puljak ili njegova žena donirali za bolesno dijete, sportski klub, školu ili bolnicu, a imaju prihod. Ja sam imao dobar prihod , donirao sam i za sportske klubove i bolnice i bolesne itd. Iz svog političkog angažmana, kompletna sam sredstva plasirao sirotinji, potrebitima, bolesnima itd. Recite mi jedan primjer gdje je Puljak od svog političkog angažmana donirao za knjige za školu, za rekreaciju, za bolesne. Nikad, troši samo u svom interesu. Puljak je teška prijevara, ne prijevara nego prijevara na kvadrat.

Spremate li se za izbore pred nama i planirate li biti kandidat za gradonačelnika?

- U politici sam od 2009. godine, smatram da sam napravio u gradu Splitu više od svih ostalih gradonačelnika. To je vidljivo i evidentno. Bitnije je koliko sam bio ljudima na usluzi i što sam sve učinio.

Naravno da ja imam svoju biračku publiku odnosno ljude koji mene cijene i poštuju i koji mi daju glasove svih ovih 14 godina. I naravno da ću i dalje sudjelovati u politici, a na koji način i kako vidjet ćemo.

Mislite li da će na nadolazećim izborima ostatak splitske javnosti prepoznati ono što kažete da je Vaš doprinos gradu Splitu?

- Ja sam 2009. godine pobijedio, 2013. mi je moja zamjenica uzela 8 posto glasova, i tada sam imao većinu i mogao sam pobijediti. Na izborima 2017. godine sam pobijedio i u prvom i u drugom krugu. Tu mi je ukradeno nekih 11 posto glasova. To je ostalo tako kako je. Svih tih godina, i lokalnih izbora, ja sam bio taj koji je bio kandidat za drugi krug. Pojavio se Puljak 2021. godine, narod je izašao. Taj koji je izašao i dao mu glas, zašto?

To je njihov problem, moj nije. Glas koji je dobio Puljak, ja ga ne očekujem niti sam zainteresiran. Ljudi koji su glasovali za Puljka i Ivoševića, ja ne znam koju definiciju bih dao za te ljude, ili su naivni ili slijepi. To sve što je Puljak obećavao da će napraviti nije napravio ništa, dapače gleda samo sebe i svoju obitelj. Interesira ga samo napraviti štetu svima u gradu, evidentno je da to čini. Garantiram, da na idućim izborima Ivošević i Puljak nemaju nikakve šanse. U svakom slučaju, ja u politici ostajem i natječem se i dalje.

Kako komentirate jučerašnju objavu zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića o splitskoj policiji?

- To što on radi, to je njegov problem, a njegovo ponašanje je problem društva i institucija. Kako i na koji način postupaju, ja se tu ne miješam. Pun sam iskustva i znanja i gledam sve sa strane. Ono što je Ivoševiću dozvoljeno nije dozvoljeno drugim građanima. Skandalozno, ružno, neljudski, nekorektno. Ja sam bio gradonačelnik Splita i hodao sam sam bez zaštite policije, i sad ja postavljam pitanje javnosti, tko je taj Ivošević koji je zamjenik gradonačelnika koji ima zaštitu svih institucija?

Mene su ljudi na bini tili tuć', nisam se nikome žalio. Opljačkali su mi kuću, nitko me nije zaštitio. Na osnovu čega se njega štiti? Ovo što se događa s njim, to ne da je skandalozno, to je sramotno. To je nebitan lik koji se nametnija, ovome gradu, ovome društvu. On je parazit, koji je uskočio u gradskog Passata. To je sramotno, ali je to tako.

Kako komentirate trendove oko ovogodišnjeg Adventa u gradu Splitu?

- Nije tema samo Advent, tema su i sporovi Grada, odnosno tužbe koje su uputili poduzetnici, pojedinci ili privatnici gradu Splitu. Puljak će otići i neće platiti troškove toga, to će platiti grad Split. Sav njegov nered će platiti građani grada Splita.