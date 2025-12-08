Pitali Pažanina gdje se u Splitu dobro jede? Evo što je rekao

Volimo Split, njegove mirise, njegove uličice, njegove skrivene kantune u kojima se često rađa najbolja hrana. Ali u gradu koji tako strastveno živi gastronomiju, uvijek se pitamo: gdje otići pojesti nešto stvarno dobro? Zato je Jutarnji potražio savjet od Ivana Pažanina, poznatog splitskog chefa koji je srca publike osvojio u popularnom kulinarskom showu "Tri, dva, jedan - kuhaj!".

"Sigurno sam nekoga propustio, pa neka mi ne zamjere", rekao nam je splitski chef, dok smo ga jedva uhvatili u slobodnom trenutku, a sve kako bi nam otkrio gdje odlazi uživati u jednostavnoj, iskrenoj i vrhunski pripremljenoj hrani.

Ovo su Pažaninova gastro mjesta koja ne propušta kada je u Splitu.

Lučica - old school dalmatinski šarm

Smještena tik uz more u splitskoj lučici Spinut, Lučica već više od 20 godina sinonim za tradicionalnu dalmatinsku kuhinju. Pažanin voli njezin oldschool štih, ali i hranu: "Gradele, bržole i domaći pomfit - to mi je u ovom lokalu najdraže".

Corto Maltese - kuhinja s karakterom

Splitski klasik modernog ugođaja, Corto Maltese Freestyle Food, jedna je od destinacija koje Pažanin često bira kad poželi nešto drugačije. U osebujnom, pomalo boemskom, rustikalnom interijeru nudi suvremene verzije hrvatskih i talijanskih jela, a chef posebno ističe jedan specijalitet - dimljeni rižot, jelo koje Cortu donosi status mjesta za sve koji vole kreativnost na tanjuru.

Konoba Hvaranin - tradicionalna priča

Ako želite doživjeti kako izgleda i miriše prava tradicionalna konoba, Pažanin preporučuje Konobu Hvaranin. Smještena u prostoru koji se nije mijenjao desetljećima, s tek nekoliko stolova i atmosferom koja podsjeća na neka druga, mirnija vremena, Hvaranin je mjesto gdje se jede jednostavno, domaće i pošteno. A Pažaninov izbor? Crni rižot, jelo koje u ovoj konobi ima status klasika.

Artičok - tako dobra pašta!

U restoranu Artičok, jednom od gradskih favorita s karakterom i toplinom, Pažanin najradije naručuje, tjesteninu. Artičok je poznat po kreativnom pristupu, kombiniranju lokalnih sastojaka i modernoj prezentaciji, ali uvijek s naglaskom na okusu. Idealno mjesto za one koji žele nešto laganije, ali i dalje iznimno ukusno.

Dvor - restoran u kojemu je svako jelo pun pogodak

Kada želi pravu gastronomiju i iskustvo bez greške, Pažanin odlazi u Dvor. Kuhinju restorana zadnjih godina vodi Hrvoje Zirojeviće, jedno od najistaknutijih hrvatskih chefova, a mjesto se profiliralo kao jedno od najtraženijih gurmanskih odredišta u zemlji. Pažanin na Dvoru voli - sve. "Kod mog Zirojevića sve što on spremi je senzacionalno!"

Šug - moderna dalmatinska kuhinja

Restoran Šug donosi svježe, moderno lice dalmatinske tradicije. U fokusu su domaći sastojci i suvremene interpretacije poznatih jela, zbog čega je jedno od mjesta Pažaninu koje uvijek rado posjeti.

Za kraj nešto slatko!

Gastro obilazak Splita ne bi bio potpun bez slatkoga, a Pažaninov jedini izbor je - Tea Mamut i njezina slastičarnica O’š Kolač.

"Kod nje je uvijek dobar izbor slatkoga", kaže.

O’š Kolač već je godinama omiljena destinacija za sve koji žele moderne deserte i prepoznatljiv splitski potpis. Zato, ako se nađete u Splitu i želite jesti kao lokalac, ili još bolje, kao chef, ovaj popis bit će vaš najbolji vodič.