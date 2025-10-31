Pitali ljude na što pomisle kada čuju "Hrvatska". Neki odgovori će vas nasmijati: "Zauzeli ste cijelu obalu"

Popularna Facebook stranica World GeoDemo postavila je jednostavno pitanje: “Što vam prvo padne na pamet kad pomislite na Hrvatsku?”

Rezultat? Deseci komentara iz cijelog svijeta koji pokazuju da Hrvatska itekako ostavlja dojam – i to vrlo šarolik.

More, sunce i zauzeta obala

Za mnoge strane korisnike, Hrvatska znači samo jedno – more. Od Opatije i Rovinja, preko Zadra i Splita, pa do Dubrovnika, svima je jasno da je hrvatska obala jedan od glavnih svjetskih brendova.

Netko je, pomalo s dozom zavisti, napisao: “Bosnia: I want to go swimming. Croatia: No…”, dok je drugi zaključio da smo “uzeli cijelu obalu”.

Nogomet kao nacionalni znak

Nogometni komentari bili su među najbrojnijima. Luka Modrić, Davor Šuker, Dražen Petrović, Zvonimir Boban, Toni Kukoč – imena koja se ne zaboravljaju.

Jedan korisnik sažeo je to kratko i jasno: “Briljantni nogometaši s najboljim dresom na svijetu.”

Neki su se prisjetili i legendarnog SP-a u Francuskoj 1998. i finala 2018. godine, dok je jedan komentator iz Afrike primijetio: “Right kick hospital, left kick cemetery.”

Tesla, kravata i “samo suglasnici”

Bilo je i onih koji su Hrvatsku povezali s Nikom Teslom, kravatom i Penkalom – izumima koji su našli put do svjetskih udžbenika. Jedan duhoviti komentator ipak je primijetio i naš jezik: “Only consonants.”

Nekima su u pamćenju ostale i naše povijesne teme, od Zrinskih do ratova devedesetih, ali i nezaobilazni Game of Thrones koji je Dubrovnik učinio planetarno poznatim kao Kraljev Grudobran.

Sve u svemu – mala zemlja, veliki trag

Među stotinama odgovora, zajednički nazivnik je jasan – Hrvatska je zemlja koja ostavlja trag. Bilo da se radi o sportu, moru, povijesti ili jednostavno o dobrom provodu, svatko ima neku sliku o nama.

I kad sve zbrojimo, možda je to i najbolji kompliment: mala zemlja s velikim simpatijama.