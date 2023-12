PITA MOJA MAMA IMATE LI JEDNO JAJE Tisja Kljaković Braić ima novi hit, sigurno će i vas oduševiti

Tisja Kljaković Braić još jednom oduševljava. Ovoga puta, sigurno ste već čuli, odlučila je svojim ilustracijama nasmijati male. Naime, napisala je knjigu za djecu, a ime će vas sigurno vratiti u djetinjstvo – Pita moja mama imate li jedno jaje.

„U malu je uša đava“ već svi dobro znaju, riječ je o knjizi koja je „pomela“ konkurenciju te zasjela na prvo mjesto po broju prodanih primjeraka domaćih autora. Likovi iz te knjige, riječ je o maloj Tisji i njezinoj obitelji, zatim su se preselili na kazališne daske, a svaka nova ilustracija na kojoj su „Oni“ bude dočekana s oduševljenjem jer točno ocrtava svakodnevicu svih nas. Vjerojatno nema osobe koja se neće prepoznati u tim likovima. Sada je došlo vrijeme da se oni nešto mlađi nasmiju uz autoričine likove.

Inspiracija za dječju knjigu

Razgovarali smo s Tisjom koja nam je otkrila kako je došla na ideju da napiše nešto za djecu.

„Davno sam pokušala napisati dičju knjigu... Pokušala sam i bacila sve. Možda sam olako tome pristupila misleći da je to nešto jednostavno. Prvi pokušaj me u tome odma demantira. Tada sam shvatila da ne triban ništa forsirat i ako se triba dogodit - dogodit će se spontano. I tako je i bilo. Kad sam rodila svoju drugu ćer Nastju, kuća nam se počela ponovo punit dječjim knjigama. Ponovno sam bila u tom dičjem duhu. To je zapravo bija okidač. Ono šta me inspiriralo zapravo su bile stripo-priče koje je davno crtala moja starija ćer Issa. Tila sam da moja knjiga nalikuje baš na njih. Dičji mozak je neukalupljen sve dok ne počnu učit od okoline. Svako dite je mali Basquiat. Issine priče bile su neposredne, duhovite i jednostavne. Upravo to sam pokušala ostvariti u knjizi. Pokazat dici da priča može izgledat i drukčije.

Iz vlastitog iskustva znam da sam nakon završene likovne akademije pokušala sve zaboravit; crtat i mislit ka dite neopterećeno. Knjiga se sastoji od 11 priča u kojima glavnu ulogu ima moja mlađa ćer Nastja. Nastja ulazi u razne zgode i nezgode sa svojim susidima koji su svi - životinje. Knjigu je objavila izdavačka kuća Bodoni, nisu štedili na formatu i papiru tako da mogu reć da je baš bogato opremljena“, kaže nam Tisja.

Kao što smo već rekli, reakcije na Tisjine radove do sada su bile izvrsne, a nije iznimka ni najnovija knjiga namijenjena djeci.

„Kakve su reakcije? Mislim da su odlične. Najviše me veseli šta mi roditelji šalju snimke dice kako čitaju i smiju se. Jedna gospođa je komentirala kako njena mala ne voli čitat, ali da je ovu moju knjigu u dahu pročitala. Priče su kratke i jednostavne, pisane tako da ditetu ne odlutaju misli. Zapamtila sam i jedan video di trogodišnjak, koji naravno ne zna čitat, lista knjigu i prepričava sve točno ka da čita“, priča nam autorica.

Baš kao što je „U malu je uša đava“ zaživjela na kazališnim daskama, čini se da bi i ovo djelo moglo zaživjeti u nekom drugom formatu.

„Šta se tiče prebacivanja knjige u druge medije tu već ima interesa, al' o tome je rano govorit. Uvik sve šta radim sa velikim guštom i ne razmišljam šta će bit. Tako i ovi put. Ja san svoje napravila, a ostalo - u Božje ruke“, iskreno će Tisja.

Popularni Jole u priči

Tisja nam je otkrila i što ju je inspiriralo za prvu priču, ali i otkud popularni Jole u svemu tome.

„Prva priča je bila Lažov iz kupusa inspirirana jednim domaćim kupusom iz kojeg je izašla uholaž. Otkud Jole? Pa jednu svoju susidu prikazala sam kao čaglja, a Jole se preziva Čagalj tako ga je bilo zgodno ubacit u priču. Šta se tiče ostalih likova – svaka sličnost sa stvarnim likovima je slučajna...“, kaže autorica.

A je li namijenjena samo za djecu?

„Ma čitaju je svi, i sva' ko je shvaća i doživljava na svoj način“, Tisja će.

Njezine ilustracije osvajaju na prvu. Tako su jednostavne, a iz njih se mnogo toga može iščitati. Zato nas je zanimalo koliko joj je vremena potrebno za nešto napraviti i ostavlja li sve ostalo (primjerice ručak) u trenutku inspiracije.

„Jako malo vremena. Takav je moj proces rada. Sve je gotovo u rekordnom roku, a ako se oduži onda obično bacim. Često radim u nehumanim uvjetima di me mlađa ćer povlači za rukav, a starija me oće 'samo nešto pitat'. Ako mi je ideja bljesnila, ništa me ne može spriječit da je realiziram“, otkriva nam.

Kriju li priče, a ukupno ih je 11, neku pouku?

„Pa da, svaka priča ima neku pouku. Recimo priča Mali notak pitanje je slobode, ali ne bi nikog navodila na zaključak“, kaže autorica.

Ne smijemo puno otkrivati, sami ćete upoznati sve likove, no jedna je trogodišnjakinja glavna junakinja. Riječ je o Tisjinoj trogodišnjoj kćeri.

„Kakve su reakcije glavne junakinje, moje trogodišnje Nastje? Pitam je ja: Ko ti je najdraži u knjizi? – Nastja! – kaže ona.

Inače iznenađujuće je to da i ona prepričava svih jedanaest priča“, kaže nam Tisja i otkriva nam tko joj je najžešći kritičar.

„Prvo sve naravno pokažem mužu, ali nije on najžešći kritičar. On je uvik oprezan šta će reć. Moja prija Petra je bez milosti. Kad napiše - S j a j n o! , onda to mogu poslat i svom uredniku. Pokosi me kad mi napiše - Nije mi...“

Knjigu se sada već može kupiti u većini knjižara, a može se i naručiti na Frakturinim stranicama. A interes na Interliberu je bio sjajan.

Upitali smo Tisju koliko joj znače reakcije publike, kao i hoće li uskoro izbaciti neki novi proizvod s likovima koji nas oduševljavaju. Naime, Oni su zaživjeli na različitim proizvodima – majicama, tanjurima, kišobranima,…

„Puno mi znače pozitivne reakcije kao i svakom. To je nešto šta vas tira naprid, ali je i svojevrstan uteg očekivanja. Tako ja kad stvaram moram zaboravit sve i lipo i grubo i veselit se samo tom procesu u kojem dolazi nešto novo. Nikad utabanim sigurnim stazama.

Svi proizvodi, majice, pjati, pregače... djelo su mog muža. S puno ljubavi to radi i to se vidi. Šta će novo napravit - to triba pitat njega“, kazala nam je splitska umjetnica za kraj.