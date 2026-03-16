PIT BULL Šuta donio odluku: Tvrtka Marka Žaje čuvat će red u centru Splita

Grad Split donio je odluku o odabiru tvrtke koja će pružati usluge zaštitara u svrhu održavanja reda i mira u Zoni A. Prema dokumentu koji potpisuje gradonačelnik Tomislav Šuta, posao je dodijeljen splitskoj tvrtki PIT BULL d.o.o. Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 174.800 eura bez PDV-a, odnosno 218.500 eura s PDV-om. Vrijedi napomenuti da je procijenjena vrijednost ovog posla bila 200.000 eura bez PDV-a.

U postupku sudjelovale dvije tvrtke

U postupku su, naime, zaprimljene dvije ponude. Uz PIT BULL d.o.o. iz Splita, ponudu je dostavila i tvrtka 007 MILETIĆ d.o.o. iz Solina. Grad Split je kao naručitelj odabrao ponudu tvrtke PIT BULL d.o.o., navodeći kako je riječ o prvorangiranoj ponudi temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Tvrtka u vlasništvu Marka Žaje

Tvrtka PIT BULL d.o.o., koja je odabrana u ovom postupku, u vlasništvu je Marka Žaje, predsjednika ogranka Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije i županijskog vijećnika te stranke u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Riječ je o mjeri koja se već nekoliko godina tijekom ljetne sezone provodi u najužem centru Splita, sve radi očuvanja mira i reda u središtu grada.