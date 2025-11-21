Close Menu

Piplica: "Proračun za 2026. spašava financijsku održivost Grada. Naslijedili smo 41,2 milijuna eura manjka"

Iznio je pregled financijskog stanja
Toni Piplica

Proračun Grada Splita za 2026. godinu, prema riječima Tonija Piplice, realan je, ostvariv i uravnotežen, a njegova je glavna zadaća sanirati financijske repove i dubioze nastale tijekom mandata prethodne gradske vlasti. Piplica se pritom osvrnuo i na nedavni izostanak podrške rebalansu proračuna od strane političkih aktera koji su, kako tvrdi, sudjelovali u kreiranju proračuna kojeg danas odbijaju podržati.

U nastavku je iznio pregled financijskog stanja koje je, prema njegovim navodima, dočekalo novu gradsku upravu, a koje je zahtijevalo hitne mjere stabilizacije.

1. Manjak od 41,2 milijuna eura u gradskom proračunu

Grad je, tvrdi Piplica, zatekao ozbiljan manjak uzrokovan time što u proračunu nisu bili osigurani izvori financiranja za započete investicijske projekte, dok su se pojedine isplate obavljale nenamjenski, prebacivanjem sredstava s drugih stavki.

Posebno ističe kako u proračunu nisu bile osigurane niti plaće zaposlenika gradske uprave. U posljednje dvije godine isplaćeno je oko 10 milijuna eura za vrtiće, kulturu, sport i promet te oko pet milijuna za komunalno održavanje – bez pokrića u planiranim proračunskim izvorima.

2. Čistoća d.o.o.

U komunalnom poduzeću Čistoća, navodi Piplica, gotovo 130 tisuća eura isplaćeno je tijekom dvije godine na račun tvrtke s kojom je bivši direktor bio u poslovnom odnosu, pri čemu je zaobiđen postupak javne nabave.

Također, kao problematičnu ističe i nabavu kamiona i kontejnera od tvrtke Tehnix, donatora bivše političke garniture. Rezultat takvog upravljanja, kaže, bio je minus od 400 tisuća eura na računu u lipnju ove godine.

3. Promet Split d.o.o.

Prema Piplicinim navodima, u tvrtki Promet Split zabilježene su sumnjive dodjele stimulacija i nagrada, neuobičajene isplate putnih naloga i reprezentacije te kadrovsko pogodovanje. Naveo je i “sumanuto rasipanje javnih sredstava” uz izostanak realnog financijskog planiranja i pravilne raspodjele sredstava.

4. Košarkaški klub Split

Sportski sektor također je, tvrdi, ostavljen u teškoj situaciji. KK Split navodno je zatečen s dugom od 1,4 milijuna eura, čime je ugrožena financijska stabilnost i buduće poslovanje kluba.

5. Brodosplit d.d.

Piplica navodi i slučaj obustave ovrhe nad Brodosplitom u iznosu od 1,8 milijuna eura, što je, prema njegovim riječima, Gradu uskratilo sredstva koja su bila nužna za stabilno funkcioniranje gradske uprave i proračuna.

Na kraju, Piplica je izrazio čuđenje političkim stavovima onih koji danas odbijaju podržati rebalans, a bili su odgovorni za financijsko stanje koje je zatečeno.

“Ovo dovoljno govori o njihovoj brizi za stanovnike Splita, gradske firme i zaposlenike gradske uprave. Na koncu, toliko o političkoj odgovornosti”, zaključio je.

