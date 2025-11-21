Piplica: "Proračun za 2026. spašava financijsku održivost Grada. Naslijedili smo 41,2 milijuna eura manjka"

Proračun Grada Splita za 2026. godinu, prema riječima Tonija Piplice, realan je, ostvariv i uravnotežen, a njegova je glavna zadaća sanirati financijske repove i dubioze nastale tijekom mandata prethodne gradske vlasti. Piplica se pritom osvrnuo i na nedavni izostanak podrške rebalansu proračuna od strane političkih aktera koji su, kako tvrdi, sudjelovali u kreiranju proračuna kojeg danas odbijaju podržati.

U nastavku je iznio pregled financijskog stanja koje je, prema njegovim navodima, dočekalo novu gradsku upravu, a koje je zahtijevalo hitne mjere stabilizacije.

1. Manjak od 41,2 milijuna eura u gradskom proračunu

Grad je, tvrdi Piplica, zatekao ozbiljan manjak uzrokovan time što u proračunu nisu bili osigurani izvori financiranja za započete investicijske projekte, dok su se pojedine isplate obavljale nenamjenski, prebacivanjem sredstava s drugih stavki.

Posebno ističe kako u proračunu nisu bile osigurane niti plaće zaposlenika gradske uprave. U posljednje dvije godine isplaćeno je oko 10 milijuna eura za vrtiće, kulturu, sport i promet te oko pet milijuna za komunalno održavanje – bez pokrića u planiranim proračunskim izvorima.

2. Čistoća d.o.o.

U komunalnom poduzeću Čistoća, navodi Piplica, gotovo 130 tisuća eura isplaćeno je tijekom dvije godine na račun tvrtke s kojom je bivši direktor bio u poslovnom odnosu, pri čemu je zaobiđen postupak javne nabave.

Također, kao problematičnu ističe i nabavu kamiona i kontejnera od tvrtke Tehnix, donatora bivše političke garniture. Rezultat takvog upravljanja, kaže, bio je minus od 400 tisuća eura na računu u lipnju ove godine.

3. Promet Split d.o.o.

Prema Piplicinim navodima, u tvrtki Promet Split zabilježene su sumnjive dodjele stimulacija i nagrada, neuobičajene isplate putnih naloga i reprezentacije te kadrovsko pogodovanje. Naveo je i “sumanuto rasipanje javnih sredstava” uz izostanak realnog financijskog planiranja i pravilne raspodjele sredstava.

4. Košarkaški klub Split

Sportski sektor također je, tvrdi, ostavljen u teškoj situaciji. KK Split navodno je zatečen s dugom od 1,4 milijuna eura, čime je ugrožena financijska stabilnost i buduće poslovanje kluba.

5. Brodosplit d.d.

Piplica navodi i slučaj obustave ovrhe nad Brodosplitom u iznosu od 1,8 milijuna eura, što je, prema njegovim riječima, Gradu uskratilo sredstva koja su bila nužna za stabilno funkcioniranje gradske uprave i proračuna.

Na kraju, Piplica je izrazio čuđenje političkim stavovima onih koji danas odbijaju podržati rebalans, a bili su odgovorni za financijsko stanje koje je zatečeno.

“Ovo dovoljno govori o njihovoj brizi za stanovnike Splita, gradske firme i zaposlenike gradske uprave. Na koncu, toliko o političkoj odgovornosti”, zaključio je.