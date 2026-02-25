Piplica pohvalio stranačkog šefa Šuta: "Moram priznati da me navedena mjera zaista obradovala"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta obznanio je jednu od ključnih demografskih mjera – značajno povećanje naknada za novorođenu djecu. Ovu odluku javno je pohvalio Toni Piplica, predsjednik Gradskog kotara Mejaši i HDZ-ov gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, poručivši kako ga je mjera posebno razveselila i na osobnoj i na javnoj razini.

Prema najavljenim izmjenama, naknada za prvo dijete povećava se s dosadašnjih 265,45 eura na 500 eura. Za drugo dijete predviđeno je povećanje s 530,89 eura na 750 eura. Najveća promjena odnosi se na treće i svako sljedeće dijete: dosadašnji model isplate od 7.298 eura kroz 10 godina mijenja se na 8.000 eura kroz 8 godina.

Piplica poručuje kako mu ova mjera znači više od političke odluke, naglašavajući da se njezin učinak izravno odnosi na mlade obitelji i one koji se tek spremaju na roditeljstvo.

"Moram priznati da me navedena mjera zaista obradovala, ne samo kao predsjednika najmlađeg splitskog kotara i gradskog vijećnika, već i kao roditelja na najvažnijem životnom putovanju podizanja obitelji kojeg se spomenuta mjera izravno tiče", naveo je Piplica. Dodaje i kako je okružen ljudima koji su već u roditeljskoj ulozi ili će se uskoro naći pred tim, kako kaže, "najvažnijim životnim izazovom".

Najavljeno povećanje naknada predstavlja snažan iskorak u odnosu na dosadašnje iznose te signal da Grad Split demografsku politiku želi postaviti među prioritete. Hoće li mjera u praksi donijeti željeni poticaj mladim obiteljima i dugoročno utjecati na demografsku sliku grada, pokazat će sljedeći mjeseci i način provedbe najavljenih promjena.