Split širi socijalna prava: Veće naknade za novorođene, puna cijena vrtića za najosjetljivije skupine i više pomoći umirovljenicima

Grad Split uputit će u javno savjetovanje novu Odluku o socijalnoj skrbi, dokument kojim se dodatno unaprjeđuju socijalne politike i proširuju prava najranjivijih skupina građana. Prema najavi, izmjene donose konkretna povećanja naknada te uvode nove kategorije korisnika, uz dodatnih oko 1,5 milijuna eura u odnosu na dosadašnji proračun.

Nakon provedbe savjetovanja, prijedlog Odluke bit će upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Jedna od ključnih novosti odnosi se na povećanje naknada za novorođenu djecu. Za prvo dijete naknada se povećava na 500 eura, dok za drugo iznosi 750 eura. Najveća promjena tiče se trećeg i svakog sljedećeg djeteta: umjesto dosadašnjeg modela, predviđena je potpora od 8.000 eura kroz osam godina. Ranije je ukupan iznos bio 7.298 eura, raspoređen kroz deset godina.

Puno sufinanciranje vrtića i jaslica te širi obuhvat djece u ranjivim skupinama

Nova Odluka uvodi 100-postotno sufinanciranje jaslica i vrtića (umjesto dosadašnjih 50%) za djecu u udomiteljskim obiteljima. Uz to, uvodi se i nova kategorija — djeca čija su oba roditelja osobe sa 100% invaliditetom, uz poruku da sva djeca trebaju imati jednake uvjete. Proširuju se i kategorije korisnika kod sufinanciranja prehrane u produženom boravku. Uključuju se djeca u udomiteljskim i skrbničkim obiteljima te djeca čija su oba roditelja sa 100% oštećenjima.

Povećava se i iznos jednokratnih pomoći — s 390 eura na 450 eura. Istodobno se povećava cenzus za umirovljenike, koji se diže sa 332 eura na 450 eura. U najavi se ističe i jasnije definiranje mjesečnih potpora, kao i važna izmjena za obitelji djece oboljele od malignih bolesti: za djecu do 18 godina ukida se cenzus pri ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć. U sredini paketa mjera posebno se ističe i širenje prava na gradski dodatak. "Prag ukupnih mjesečnih prihoda za ostvarivanje prava na gradski dodatak diže se s 450 na 550 eura, čime se proširuje krug građana koji mogu dobivati dodatnih 60 eura mjesečno iz gradskog proračuna. U taj cenzus pritom se ne uračunava državni inkluzivni dodatak, kao ni druga neoporeziva davanja", pojasnio je Kruno Jelinović, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju.

Veće potpore osobama s invaliditetom i veće stipendije

Paket mjera uključuje i povećanja za osobe s invaliditetom. Cenzus za inkluzivni dodatak podiže se s 450 na 550 eura, a naknada za njegovatelje raste s 66,36 eura na 100 eura mjesečno. Najavljene su i veće stipendije za učenike i studente. Novost je i fleksibilniji model utvrđivanja visine pojedinih naknada odlukom gradonačelnika, sukladno proračunskim mogućnostima, pri čemu iznos ne može biti niži od prethodne godine.

Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je da Grad ovim izmjenama želi jasno definirati smjer socijalne politike Splita.

"Ovim želimo poslati jasnu poruku da socijalna skrb nije trošak za Grad, nego poboljšanje usluge i kvalitete života svim korisnicima – mladim obiteljima, osobama s invaliditetom, udomiteljima, umirovljenicima, učenicima i studentima", rekao je Šuta. Dodao je kako su povećanjem naknada za novorođenu djecu "korigirali trendove u odnosu na 2018. godinu", te naglasio da Grad planira nastaviti širiti prava sukladno mogućnostima proračuna.

"Naš je cilj da, sukladno mogućnostima Proračuna, kontinuirano pratimo potrebe i povećavamo prava koja građani ostvaruju temeljem ove Odluke", zaključio je.

Što slijedi nakon savjetovanja

Iz Grada navode kako je cilj povećanje prihoda koji bi otvorio prostor za daljnje unaprjeđenje davanja prema građanima i korisnicima Odluke o socijalnoj skrbi. Konačna verzija prijedloga, nakon javnog savjetovanja, ide pred Gradsko vijeće na raspravu i usvajanje.