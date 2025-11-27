Piplica o splitskom sportu: "Bez ulaganja nema uspjeha, medalja ni dočeka na Rivi"

Toni Piplica, prvi čovjek Mejaša, ističe da proračun Grada Splita za 2026. godinu snažno podržava sport: s povećanjem sredstava za klubove, udruge i sportsku infrastrukturu, grad želi osigurati uvjete za medalje, uspjehe i razvoj mladih sportaša te dugoročno jačanje splitskog sporta.

- U proračunu Grada Splita za 2026. godinu stavljen je snažan naglasak na potporu splitskom sportu. Značajno je povećanje sredstava za sportske klubove, zajednice i udruge - milijun i 200 tisuća eura više nego prošle godine. Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama iznose milijun i 150 tisuća eura više nego prošle godine. To znači veća financijska potpora splitskoj atletici, nogometu, futsalu, vaterpolu, veslanju, boksu, judu, karateu i brojnim drugim sportovima. Sjetimo se koliko smo bili sretni i ponosni kada je Judo klub Pujanke - Split donio zlatnu medalju u Split s Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nadalje, u proračunu su predviđene brojne rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata, poput obnove tribina velike dvorane ŠC Gripe, izgradnje dječjeg i sportskog igrališta unutar kompleksa Gripe, rekonstrukcije vanjskog bazena u ŠC Bazeni Poljud te obnove pomoćnog nogometnog terena NK Poljičanin. Ono što me najviše veseli u sportskom dijelu proračuna jest sportski centar Vrboran - milijun i 400 tisuća eura u 2026. godini te tri milijuna kroz projekcije za iduće dvije godine.

Bez ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu nema medalja, uspjeha, finala ni dočeka na Rivi. Ako mene pitate, u takve se stvari isplati ulagati - i upravo to proračun za 2026. godinu znači za splitski sport - napisao je Piplica na Facebooku.