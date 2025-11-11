Piplica: "Ivošević pokušava sakriti financijsko rasulo Košarkaškog kluba Split"

Predsjednik Gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a Toni Piplica objavio je na društvenim mrežama oštru poruku upućenu bivšem dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću, reagirajući na njegove prozivke.

"Kad god Ivošević krene s blesavim optužbama na račun Tomislava Šute, znaš da nešto pokušava sakriti. Ovaj put je to financijsko rasulo Košarkaškog kluba Split.

U mandatu Hrvatske demokratske zajednice (razdoblje od 2017.-2021.godine), smanjeno je dugovanje kluba za više od milijun eura. Smjenom tadašnjeg nadzornog odbora od strane Ivice Puljka kreće financijski put prema dolje i nabijanje dugova. I to preko milijun eura duga. Pa krenimo redom: pozajmica prema Split parkingu od 400 tisuća eura, prema Gradu Splitu oko 280 tisuća eura, obveze po kreditima 360 tisuća eura i tekući dug je oko 360 tisuća eura. Klub je bio u blokadi, dugovale su se u prosjeku dvije plaće prema igračima i neki bonusi.

Sada je klub odblokiran, smanjeni su troškovi prve ekipe i trenera za nekih 25% u odnosu na lanjsku sezonu. S ovim rebalansom klub bi vratio jednu pozajmicu od dvije koju je dao grad i kompletan iznos prema Split parkingu. Znači, sa sutrašnjim rebalansom proračuna saniramo financijski nered kluba od 1.4 milijuna eura u kojem su ga ostavili Puljak i Kuzmanić.

Vidjet ćemo hoće li vijećnici stranke Centar sutra postati grobari splitske košarke. Protiv besplatnih udžbenika i prijevoza za učenike i studente, već znamo, bili su protiv", napisao je na svom Facebooku.