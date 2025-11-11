Close Menu

Ivošević: "Šuta pokušava sakriti podizanje porez na nekretnine za 150 posto"

"Kad god Šuta krene s blesavim optužbama na račun Ivice Puljka znaš da nešto pokušava sakriti"
Bojan Ivošević

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama, ovaj put kritizirajući gradonačelnika Tomislava Šutu, kako tvrdi, znatnog povećanja poreza na nekretnine u Splitu.

"Kad god Šuta krene s blesavim optužbama na račun Ivice Puljka znaš da nešto pokušava sakriti.

Ovaj put je to podizanje porez na nekretnine za 150% pa ćete tako ubuduće umjesto 1.99€/m2 plaćati 5€/m2 da bi Šuta moga vašim novcem financirati "besplatne" stvari.

Čestitam", napisao je na Facebooku.

