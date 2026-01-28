Nakon kritika koje je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević uputio aktualnom gradonačelniku Tomislavu Šuti zbog opremanja gradskog ureda, reagirao je i predsjednik GK Mejaši Toni Piplica.

"Barem je Škoda preživjela Puljka i Ivoševića.

Šestomjesečna naknada bivšeg zamjenika Ivoševića nakon izgubljenih izbora koštala je Splićane više od planirane obnove namještaja starog 20 godina. Namještaja na kojem, između ostalog, sjede veleposlanici i drugi visoki uzvanici tijekom službenih posjeta gradonačelniku drugog grada u Hrvatskoj.

Istodobno, Passat u vlasništvu Grada Splita bivši je zamjenik tijekom protekle četiri godine toliko iscrpio učestalim putovanjima na razna gostovanja da ga na kraju nije htio popravljati ni automehaničar. Naime, bivša vlast svakako je planirala nabavu novih vozila jer je servis Passata koštao desetak tisuća eura. Samo su Škodu poštedjeli i na tome im hvala.

Direktor tvrtke Žnjan u više je navrata 'prao ruke' od famozne nabave namještaja za opremanje ureda te gradske tvrtke, a jednom čak i javno, na sjednici Gradskog vijeća. Podsjetimo, kuhinja je plaćena 100 tisuća eura, dok je dodatni uredski namještaj koštao 70 tisuća eura, uključujući kauč i fotelje vrijedne gotovo 9 te rasvjetu 37 tisuća eura. Ima još primjera, no prijeđimo na meritum.

Tijekom proteklih osam godina, kao kotarski volonter, često sam boravio u gradskoj upravi i osobno se uvjerio u derutno stanje većine ureda. Realno je reći da bi oko 80 % ureda trebalo obnovu. Da je u trošenju javnog novca bilo više racionalnosti i prioriteta, znatan dio sredstava utrošenih na uredski namještaj za tvrtku Žnjan trebao je biti usmjeren upravo na obnovu ureda gradske uprave", napisao je Piplica u objavi.