"Pinel i vino" u Segetu: Božićne likovne radionice za odrasle

U Općini Seget i ove se godine organiziraju predblagdanske likovne radionice za odrasle pod nazivom "Pinel i vino". Riječ je o opuštenom kreativnom druženju koje spaja umjetničko stvaranje i ugodnu atmosferu uz čašu vina, a namijenjeno je svima koji žele provesti večer u blagdanskom ugođaju, neovisno o prethodnom slikarskom iskustvu.

Radionice će se održati u dva termina, u ponedjeljak 8. prosinca i u subotu 13. prosinca 2025. godine, s početkom u 19 sati. Mjesto održavanja su prostorije Općine Seget, gdje će sudionike kroz likovne zadatke voditi organizatori, uz naglasak na druženje i poticanje kreativnosti.

Iz Općine poručuju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da se prijave na vrijeme. Prijave i dodatne informacije dostupne su na broj telefona 095/3861646.