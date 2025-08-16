Pilotkinja Doboš pobrala nagrade nakon gašenja požara u Crnoj Gori. MORH: "To nije točno, nije gasila požar"

Nakon brojnih zahvala Crnogoraca Hrvatskoj za kanadere pri gašenju požara u kojima se spominje pilotkinja, pukovnica Diana Doboš, reagiralo je i hrvatsko Ministarstvo obrane koje poručuje da ona uopće nije bila ta koja je gasila požare u toj zemlji. Priopćenje MORH-a prenosimo u cijelosti:

- Društvene mreže preplavile su informacije o pilotkinji pk Diani Doboš u kojima se navodi da je upravljala kanaderom koji je gasio požare u Crnoj Gori, što izaziva i veliki interes medija. Te informacije nisu točne. Pk Doboš letjela je do 2024. godine, iza nje je veliki broj sezona u kokpitu kanadera i gašenju požara. Sada radi u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Zemuniku i obučava nove generacije pilota.

Riječ je o izvrsnoj časnici na koju su Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane ponosni i koja sada svoja znanja i vještine prenosi budućim pilotima. Iz dana u dan hrvatska javnost, a i ona izvan naših granica može se uvjeriti koliko su vješti i koje sposobnosti imaju piloti koji upravljaju protupožarnim avionima. U jeku sezone požara oni su heroji koji svojim znanjem i hrabrošću spašavaju brojne živote od vatrene stihije. Iznimno smo ponosni na vas i hvala vam na vašem svakodnevnom angažmanu! - stoji u objavi MORH-a.

