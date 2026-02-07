Piloti HRZ-a s dva helikoptera sudjelovali u akciji hitnog prijevoza mladog pacijenta iz Dalmacije u Zagreb

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterima Mi-171Sh i Black Hawk UH-60M danas su, 7. veljače 2026., u jutarnjim satima uspješno proveli hitni medicinski zračni prijevoz mlade osobe na relaciji Dubrovnik – Divulje – Zagreb.

U akciji su sudjelovale dvije dežurne letačke posade: pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s helikopterom Mi-171Sh te pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera s helikopterom Black Hawk UH-60M.

Naime, zbog brzine prijevoza u ovoj akciji sudjelovala su dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a poletjela je helikopterom Mi-171Sh u 8:33 iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama prema heliodromu Medarevo Opće bolnice Dubrovnik, gdje je u 9:20 preuzela pacijenta u pratnji medicinskog tima. Let je potom nastavljen prema vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama, gdje je posada u 10:48 sletjela s pacijentom i medicinskim timom.

Pacijenta i medicinski tim u Divuljama je preuzela druga dežurna letačka posada iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera. Posada je helikopterom Black Hawk u 11:17 poletjela iz Divulja te prevezla pacijenta s medicinskim timom do Zagreba. U vojarnu “Pukovnik Marko Živković” na Plesu posada je sletjela u 12:35, gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Kapetan helikoptera, bojnik Krešimir Matan iz 395. eskadrile transportnih helikoptera, istaknuo je: “Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije.”

Ova akcija primjer je izvrsne koordinacije pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te potvrda njihovih sposobnosti i spremnosti na brzu reakciju u izvršavanju zadaća.