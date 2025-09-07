Pilot pokušao ugasiti motore aviona u letu: "Uzeo sam magične gljive, nisam spavao..."

Bivši pilot priznao je krivnju nakon što je pokušao ugasiti motore aviona pod utjecajem halucinogenih gljiva.

Joseph Emerson, bivši pilot Alaska Airlinesa, sjedio je na rezervnom sjedalu u kokpitu leta Horizon Air 2059 od Everetta do San Francisca kada je 2023. pokušao isključiti motore.

Dva pilota koja su upravljala zrakoplovom spriječila su ga u tome, a avion je preusmjeren u Portland, gdje je sigurno sletio s 84 putnika.

Nakon uhićenja Emerson je policiji rekao da je bio uzrujan zbog smrti prijatelja, da je oko dva dana ranije uzeo psilocibin, poznat kao "magične gljive", te da nije spavao više od 40 sati.

"Ono što se dogodilo bilo je pogrešno"

Pilot iz Pleasant Hilla u Kaliforniji optužen je na saveznom sudu za ometanje posade leta. Odvojeno, optužnica države Oregon teretila ga je za 83 točke ugrožavanja drugih osoba i jednu točku ugrožavanja zrakoplova.

Sada je priznao krivnju za saveznu optužbu, a na državne optužbe izjasnio se "bez osporavanja" što pravno ima isti učinak kao priznanje krivnje, prenosi Dnevnik.hr.

Obraćajući se sudu u petak, Emerson je rekao da nikoga nije namjeravao ozlijediti. "To ne opravdava ovo. Ono što se dogodilo bilo je pogrešno i nije se smjelo dogoditi, a ja snosim odgovornost za to", rekao je.

Jedan od pilota rekao je istražiteljima da je Emerson izjavio "Nisam dobro" prije nego što je posegnuo za crvenim ručkama za gašenje požara – što bi prekinulo dovod goriva u motore.

Osuđen na 50 dana zatvora, pet godina uvjetne kazne...

Inače, piloti izvan dužnosti obično sjede na dodatnom sjedalu u pilotskoj kabini iza pilota kako bi se vratili u svoju matičnu bazu ako ima slobodnih mjesta.

Kao dio nagodbe za državne optužbe, Emerson je osuđen na 50 dana zatvora, koje je već odslužio, pet godina uvjetne kazne, 664 sata društveno korisnog rada i 60.569 dolara odštete.

Još uvijek čeka izricanje kazne za saveznu optužbu ometanja posade leta, za što mu prijeti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Izricanje presude zakazano je za studeni.