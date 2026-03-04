Pilot o evakuaciji Hrvata iz Izraela: "Sve je isplanirano i proračunato"

Marko Cvijin, pilot i direktor zrakoplovne tvrtke Trade Air, koja je organizirala evakuaciju hrvatskih državljana iz Izraela, gostujući na N1 televiziji objasnio je kako je protekla operacija. Cvijin je opisao detalje leta i stanje u regiji.

Evakuacija preko Egipta

Cvijin je pojasnio da je operacija izvedena u suradnji s hrvatskim veleposlanstvom u Izraelu.

"Bili smo u komunikaciji s veleposlanicom koja je pomogla koordinirati izvlačenje hrvatskih putnika zatečenih u Izraelu. Budući da su letovi za Izrael trenutno preopasni, evakuirali smo ih preko Egipta. Sletjeli smo na najbližu zračnu luku s egipatske strane, ondje preuzeli putnike i prevezli ih u Zagreb", rekao je.

Putnici sretni što idu kući

Prema njegovim riječima, putnici su s olakšanjem dočekali povratak kući. "Bili su jako veseli što idu kući jer nisu znali koliko bi njihov prisilni ostanak u Izraelu mogao potrajati", kazao je. "Područje Izraela, Irana, Jordana i Katara definitivno je rizično zbog rata. Odlučili smo se za Egipat jer nije toliko opasna zona. Pratimo daljnji razvoj situacije i vjerujem da ćemo imati još upita za evakuaciju", dodao je Cvijin.

"Nema straha, sve je isplanirano"

Na pitanje osjeća li strah tijekom ovakvih letova, Cvijin odgovara da je ključ u dobroj pripremi. "Oprezan sam, ali danas raspolažemo s jako puno informacija. Nema straha, sve je unaprijed isplanirano i proračunato. Nema mjesta panici", istaknuo je.

Cvijin se prisjetio i slične operacije iz 2011. godine, kada je njegova tvrtka evakuirala hrvatske državljane iz Libije.

"Tada smo išli duboko u libijsku pustinju po naše građane. Povijest se ponavlja. Ipak, tadašnja situacija u Libiji činila mi se ozbiljnijom", zaključio je.