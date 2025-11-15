Pilko: "Još jednom su duhovi mračne prošlosti vandalizirali spomenik"

Danas je ponovno vandalizirana spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Na ploči su crnim sprejem iscrtana dva ustaška "U" znaka presječena križevima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obilježje antifašističke borbe.

Ovaj spomenik već godinama privlači neželjenu pozornost vandala, a posljednji put je teško oštećen prije samo tjedan dana, neposredno uoči prosvjeda Torcide na Rivi.

Iako je tada bio razbijen, nadležni su ga brzo sanirali, no današnji čin pokazuje da se napadi nastavljaju unatoč ranijim osudama javnosti i institucija.

Sve je to na društvenim mrežama komentirao Karlo Pilko, predsjednik Gradskog kotara Gripe iz SDP-a. "Još jednom su duhovi mračne prošlosti vandalizirali spomenik Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama.

Možete šarati dok možete, možete uništavati dok možete, ali povijest splitske mladosti promijeniti ne možete", objavio je na društvenim mrežama Karlo Pilko.