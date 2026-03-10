Pikado ušao u škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji: U Krivodolu pokrenut prvi školski program za mlade

Pikado je napravio velik iskorak u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Po prvi put ovaj je sport uključen u školski program B2, čime je otvorena nova mogućnost njegova razvoja među djecom i mladima. Program je započeo 1. listopada 2025. godine, a provodi se u Osnovnoj školi Tin Ujević u Krivodolu. Riječ je o potezu koji mnogi u pikado zajednici vide kao povijesni trenutak za ovaj sport u Hrvatskoj, osobito zato što je pikado godinama bio opterećen predrasudama i često percipiran kao aktivnost vezana uz kafiće, duhanski dim i alkohol.

"Ovo je atomska bomba vijest u svijetu pikada u Hrvatskoj i velika stvar za naš sport. Do sada se pikado nikako nije mogao uključiti u škole upravo zbog predrasuda da je riječ o 'kafanskom sportu', no sada pokazujemo da je to ozbiljna disciplina koja ima svoje mjesto i među djecom i mladima", poručio je Vladimir Godinović, predsjednik Pikado saveza Splitsko-dalmatinske županije.

Suradnja kluba Imota i škole u Krivodolu

Za realizaciju projekta zaslužni su novoosnovani Pikado klub Imota, na čijem je čelu predsjednik Ante Jonjić, te Osnovna škola Tin Ujević u Krivodolu. Aktivnosti se provode dva puta tjedno, a program vodi profesor tjelesne i zdravstvene kulture Ante Žužul, koji je ujedno i član PK Imota. Program je osmišljen kako bi djeci približio pikado ne samo kao igru, nego i kao sport koji razvija koncentraciju, preciznost, strpljenje i fair play. Upravo su to vrijednosti koje ovaj projekt želi prenijeti najmlađima, a interes učenika već na početku pokazuje da je riječ o potezu s velikim potencijalom.

U program je trenutačno uključeno 21 učenik, što je vrlo dobar odaziv za sam početak. Time se potvrđuje da među djecom postoji interes za pikado, ali i da ovakav oblik aktivnosti može postati važan dio školskog sportskog sadržaja. Postignut je i dogovor s Osnovnom školom i voditeljima programa da djeca sudjeluju na Prvenstvu juniora do 15 godina, koje će u svibnju 2026. godine organizirati Pikado savez Splitsko-dalmatinske županije. Time će učenici iz školskog programa dobiti priliku okušati se i u natjecateljskom dijelu sporta, što predstavlja dodatni poticaj za njihov razvoj.

Županija među rijetkima koje su prepoznale vrijednost pikada

Uvođenjem pikada u škole, Splitsko-dalmatinska županija svrstava se među rijetke sredine koje su prepoznale vrijednost ovog sporta u radu s djecom i mladima. Ovaj projekt ne znači samo širenje sportskih sadržaja dostupnih učenicima, nego i važan korak prema promjeni percepcije pikada u javnosti.

Među današnjim učenicima možda su i budući prvaci

Za mlade igrače posebno je važna poruka da se trud i rad uvijek isplate. U svijetu pikada to najbolje pokazuje Luke Littler, koji je još kao tinejdžer postao jedno od najpoznatijih imena ovog sporta. Njegov uspjeh potvrđuje da i mladi igrači mogu ostvariti velike rezultate ako imaju volju, podršku i vjeru u sebe.

Pokretanjem školskog programa u Krivodolu otvorena su vrata novim generacijama igrača koji bi jednog dana mogli predstavljati svoj klub, grad, pa i državu na velikim natjecanjima. U pikado zajednici vjeruju da se upravo među ovim učenicima kriju budući šampioni.