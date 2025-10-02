Pikado Klub Macao: Novi igrač na hrvatskoj sceni s velikim ambicijama

Pikado je posljednjih godina postao jedan od najbrže rastućih sportova u Hrvatskoj, a od nedavno je i punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve više klubova i igrača uključuje se u natjecanja, a sport dobiva i sve veću podršku u lokalnim zajednicama.

Osnutak Pikado Kluba Macao

Među novim klubovima na hrvatskoj sceni ističe se Pikado Klub Macao. Riječ je o novoosnovanom klubu čiji članovi uglavnom dolaze iz redova mladih igrača željnih dokazivanja. Ipak, kako bi osigurali brži rast i prijeko potrebno iskustvo, u svoje redove doveli su i nekoliko etabliranih imena hrvatskog pikada.

Iskusni prvaci kao podrška

Posebno se izdvaja dolazak Nediljka-Ivana Bilele, višestrukog europskog prvaka s reprezentacijom Hrvatske, dva puta prvaka Europe ekipno te trostrukog viceprvaka Hrvatske pojedinačno. Njegovo iskustvo i znanje predstavljaju veliku snagu za razvoj mladih igrača i podizanje razine kluba.

Nediljko-Ivan Bilela poručuje:

"Veliko mi je zadovoljstvo biti dio jedne ovakve priče. Vidim u ovim mladim igračima entuzijazam i želju za napretkom. Vjerujem da zajedničkim radom možemo ostvariti značajne rezultate i pokazati da pikado nije samo igra u kafiću, već pravi sport."

Pogled u budućnost – juniori i promocija

Jedan od glavnih ciljeva kluba je promocija pikada među najmlađima i društvu u cjelini. Uprava ističe kako žele osnovati juniorsku ekipu već do iduće sezone, što će mladima omogućiti da osjete čari natjecateljskog pikada od ranih godina.

Predstavnik kluba dodaje:

"Naš je cilj stvoriti zdravu sportsku priču i motivirati nove generacije. Pikado razvija preciznost, koncentraciju i sportski duh, a kroz juniorsku ekipu želimo otvoriti vrata djeci i mladima da se bave ovim sportom na pravoj natjecateljskoj razini."