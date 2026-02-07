Pijani za volanom: Dvojica vozača uhićena nakon alkotestiranja

Policijski službenici su noćas tijekom kontrole prometa kod dva kontrolirana vozača utvrdili da vozilima upravljaju pod utjecajem alkohola.

U prvom slučaju, u 22.20 sati u Zadru u Ulici Eugena Kvaternika policijski službenici Postaje prometne policije Zadar, kontrolirali su automobil, kojim je upravljao 27-godišnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alkotestiranjem mu je očitana koncentracija alkohola u iznosu od 1,97 promila, dok su u 02.30 sati Biogradu u Ulici dr. Franje Tuđmana policijski službenici Policijske postaje Biograd kontrolirali 37-godišnjaka koji je upravljao automobilom u koncentraciji od 1,59 promila alkohola u organizmu.

Obojica vozača su uhićena te smještena u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama obojica vozača bit će prekršajno sankcionirana.