Pijani vozač skrivio prometnu u Dalmaciji pa se okomio na policajce. Teško je ozlijeđen

U Zadru se u četvrtak navečer dogodila prometna nesreća koju je izazvao 67-godišnji vozač pod znatnim utjecajem alkohola. Muškarac je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka s izmjerenih 2.07 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio ni sigurnosni pojas, objavila je zadarska policija.

Nesreća se dogodila oko 23:30 sati u Ulici Hrvatskog sabora. Vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, odnosno radovima koji su bili propisno označeni, te je udario u stražnji dio radnog stroja kojim je upravljao 55-godišnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom policijskog postupanja 67-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te se oglušio na njihove naredbe. Utvrđeno je i da kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Zbog zadobivenih ozljeda pružena mu je liječnička pomoć u zadarskoj Općoj bolnici, gdje je utvrđeno da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama.

Budući da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela automobil. Zbog niza prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 67-godišnjak će biti prekršajno sankcioniran, a o cijelom događaju bit će obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo.