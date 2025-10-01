Pijani Solinjanin se derao na suprugu. Kćer i svekrva joj htjele pomoći pa 'nagrabusile'

Općinski sud u Splitu nepravomoćno je osudio 52-godišnjaka na 70 dana zatvora, uz uvjetnu kaznu na razdoblje od šest mjeseci, te mu naložio obvezno liječenje od alkoholizma.

Prema presudi, incident se odigrao sredinom srpnja u obiteljskoj kući u Solinu, nešto iza ponoći. Muškarac je s 1,25 promila alkohola u krvi ušao u dnevni boravak gdje je na kauču spavala njegova supruga (53). Počeo joj je psovati majku, prijetio da će je udariti i unosio joj se u lice. Na galamu je reagirala njihova 24-godišnja kći, koja se umiješala i pokušala smiriti oca, dok je iz prizemlja dotrčala i 75-godišnja baka. Umjesto da prestane, muškarac je i na nju podigao glas, prigovarajući joj da se godinama ne miješa u njihove probleme i poručio joj da se vrati u svoj stan. Supruga je tada nazvala policiju koja ga je privela i zadržala 12 sati.

Na sudu je priznao da je pio pivo i da je vikao na članice obitelji, iako se nije mogao sjetiti svih riječi. Izjavio je da mu je žao zbog svega te da boluje od PTSP-a, radi čega svaka dva mjeseca odlazi psihijatru, no nedavno nije redovito uzimao propisanu terapiju. Dodao je kako inače s obitelji ima dobar odnos i da je riječ o izoliranom incidentu. Iako je osam godina bio potpuno apstinentan, u posljednje vrijeme ponovno pije alkohol, ali tvrdi da se ne smatra ovisnikom.

"Žao mi je", rekao je na sudu, spuštena pogleda, nakon što ga je kći upitala kaje li se zbog svega.

Supruga i kći ispričale su kako je te večeri bio izrazito pijan i odmah počeo vikati. Opisale su ga kao osobu koja doista ima problem s alkoholom, trijezan je miran, ali kad popije postaje agresivan. Dodale su da ga se ne boje.

Sudac je na kraju izrekao uvjetnu kaznu – 70 dana zatvora, koju neće morati odslužiti ako u idućih šest mjeseci ne ponovi slično kazneno djelo. Uz to, obvezan je godinu dana pohađati liječenje od ovisnosti o alkoholu te platiti 30 eura sudskih troškova.