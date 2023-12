Pijani policajac dao vidno pijanoj supruzi da vozi. Imala je nesreću

Policajac Ivan (38) iz Virovitice proglašen je krivim i kažnjen jer je u alkoholiziranom stanju, svojoj pijanoj supruzi, dao da vozi njegov auto. Žena je nakon toga imala prometnu nesreću.

Prema presudi, sve se dogodilo sredinom travnja u 5:40 ujutro u Virovitici na Trgu dr. Franje Tuđmana. Ivan, inače pripadnik interventne policije PU virovitičko-podravske bio je suvozač u automobilu u trenutku nesreće, piše Danica.

"Dao je vozilo na upravljanje vozačici za koju se na temelju njezina ponašanja može zaključiti da je pod vidnim utjecajem alkohola, utvrđena joj je koncentracija od 1.15 g/kg. Pritom je sudjelovala u prometnoj nesreći s materijalnom štetom", stoji u presudi.

"Moja supruga je popila alkohol jer je htjela da što prije idemo kući"

Policajac se na sudu branio govoreći kako su te noći on i prijatelj dosta popili u kafiću, gdje im se pridružila njegova supruga koja je u početku pila samo sok te da je vidio da je popila nešto od hrpe alkoholnih pića na stolu. "To je pila samo u namjeri da mi to ne popijemo i da što prije idemo kući", rekao je 38-godišnjak.

Policajac Ivan je već osuđivan za prometne prekršaje, što je virovitički prekršajni sudac naveo uz njegove osobne podatke. Međutim, svejedno je kažnjen ispod zakonskog minimuma - dobio je 150 eura kazne, navodi Danica.

Kažnjen kaznom manjom od minimalne

Policajac može podmiriti samo 100 eura ako kaznu plati u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. S obzirom na to da je presuda odmah postala pravomoćna, vjerojatno je tako i napravio. Za taj prekršaj minimalna kazna iznosi 390 eura.

"Sud je olakotnim cijenio njegovo cjelovito priznanje, iskreno žaljenje, kao i činjenicu da nije osoba koja je sklona činjenju prekršaja te da je obiteljski čovjek, oženjen i otac troje djece, dok otegotne okolnosti nisu utvrđene", naveo je virovitički sudac u obrazloženju bez spominjanja da je policajac već ranije osuđivan u prometu, piše Danica.

Nitko se na presudu nije mogao žaliti jer je odmah postala pravomoćna.