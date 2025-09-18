Pijani muškarac uznemiravao putnice i stjuardese na letu Croatia Airlinesa: "Dirao ih je, bilo je strašno"

Muškarac iz Slovenije 14. kolovoza svjedočio je ispadu pijanog putnika na letu Croatia Airlinesa iz Zagreba za Pariz. Kako kaže, Hrvat je u vidno alkoholiziranom stanju uznemiravao stjuardesu i putnice.

"Imao je obitelj u avionu, ženu i dvoje djece, to je bilo strašno. Bio je pijan kao majka. Njegova žena nije bila iznenađena, ništa nije rekla, cijeli let samo je gledala u pod, a sjedila je u zadnjem dijelu aviona", ispričao je muškarac.

Kako kaže, muškarac je dirao više djevojaka.

"Dvije djevojke su sjedile i pored njih je bilo prazno sjedište, a on je sjeo pored njih. Dirao ih je i mazio, sve je živo radio s njima. Glavnu stjuardesu dirao je za stražnjicu. I susjednu djevojku, koja je Slovenka. Bilo je stvarno strašno", nadodao je.

Dodao je da je i njegova supruga doživjela uznemiravanje.

"Kad smo došli u avion, sjedio je na našim sjedištima. Bio je kraj moje žene. Odmah ju je počeo dirati po glavi i po ramenu pa joj je kroz kosu prstima prolazio. Rekao sam: 'Što se događa, ti ne sjediš ovdje, makni se', i onda je ustao i otišao", ispričao je Slovenac za Net.hr.

Posada zrakoplova rekla je muškarcu da će biti primorani sletjeti u München ako nastavi s takvim ponašanjem. Kasnije su ga prebacili u prvi razred, koji su ispraznili. On je i dalje vikao, a morale su ga smirivati dvije stjuardese.

Naposljetku je alkoholizirani muškarac uhićen u Parizu. Odvelo ga je šest policajaca, ispričao je svjedok događaja.

Croatia Airlines potvrdio je da se taj incident dogodio 14. kolovoza na letu za Pariz. Ističu da je posada postupila u skladu s propisanom kompanijskom procedurom za slučajeve neprihvatljivog ponašanja putnika, koja se temelji na međunarodnim zrakoplovnim standardima na području sigurnosti letenja.