Pijani mladić (26) ispao iz automobila jer je sjedio na prozoru, lakše ozlijeđen

U Velikom Trgovišću u subotu navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je 26-godišnjak lakše ozlijeđen nakon što je ispao iz automobila u vožnji. Mladić se, naime, vozio sjedeći na otvorenom prozoru suvozačevih vrata, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila 27. rujna oko 20 sati. Osobnim vozilom upravljao je 22-godišnjak, dok je njegov 26-godišnji suputnik, koji nije bio vezan pojasom, sjedio na otvorenom prozoru prednjih vrata. Tijekom vožnje, 26-godišnjak je pao iz vozila na kolnik.

Na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć koja je ozlijeđenog prevezla u Opću bolnicu Zabok. Tamo mu je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policijskim nadzorom utvrđeno je kako je 26-godišnji putnik bio pod utjecajem alkohola od 1,58 promila. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama slijedi pokretanje prekršajnog postupka i protiv vozača i protiv suvozača.

Vozaču (22) bit će izdan obavezni prekršajni nalog zbog nepropisnog prijevoza putnika, dok će suvozač (26) odgovarati zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa i opisanog načina vožnje.