Pijana vozačica (21) naletjela na pet auta: S 1.56 promila izazvala sudar

Prometna policija jučer je provela očevid prometne nesreće koju je izazvala 21-godišnja hrvatska državljanka pod utjecajem alkohola, a u kojoj je uz njezino oštećeno još pet osobnih vozila hrvatskih državljana.

Nesreća se dogodila u Tizianovoj ulici u Rijeci oko 3.25 sati kada 21-godišnjakinja upravljajući osobnim vozilom, riječkih registracijskih oznaka, nije prilagodila brzinu kretanja stanju i uvjetima na cesti te je izlaskom iz zavoja izgubila nadzor nad vozilom i prešla na suprotnu stranu kolnika. Tada je udarila u parkirano osobno vozilo na nogostupu koje je od jačine udarca odbačeno i pri tome je udarilo u drugo parkirano vozilo.

U nastavku nekontroliranog kretanja s vozilom, 21-godišnjakinja je udarila u još tri parkirana vozila na nogostupu. Ukupna materijalna šteta je procijenjena na oko 10 000 eura.

Alkotestiranjem joj je utvrđena koncentracija alkohola od 1,56 promila te je privedena na postupanje u Postaju prometne policije Rijeka. Vozačica je zbog izazivanja prometne nesreće, odnosno počinjenih prekršaja, završetkom postupanja sankcionirana prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Protiv nje je podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu kojim se predlaže izricanje novčane kazne od 2.910 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije na tri mjeseca.