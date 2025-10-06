Pijana šinjorina (20) dobila najveću prometnu kaznu prošlog tjedna

Najveća novčana kazna u proteklom tjednu izrečena je 20-godišnjakinji koju su policijski službenici Policijske postaje Ston zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u petak, 3. listopada, oko 1 sat ujutro.

Mlada vozačica je upravljala osobnim vozilom BiH nacionalnih oznaka, a zaustavljena je u mjestu Orebić.

Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozilom upravlja dok joj je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a alkotestiranjem je utvrđeno kako je vozilom upravljala s 0,61 promila.

Isključena je iz prometa i kažnjena novčanom kaznom od 1.710 eura i šestomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.