Pijana Paula usred noći lupala na vrata bivšeg ljubavnika: 'Još sam osjećala emocije prema njemu i željela sam se pomiriti'

Paula je uhićena nakon što je pijana oko 4 ujutro lupala na vrata ljubavnika koji joj nije htio otvoriti.

Prema presudi donesenoj ovih dana, sve se dogodilo u dvorištu obiteljske kuće u Sisku. Paula (29) osuđena je da je počinila nasilje u obitelji pod utjecajem alkohola od 1,78 promila.

“Lupala je po vratima obiteljske kuće svog bivšeg partnera u intimnoj vezi te se nije htjela udaljiti na njegov zahtjev i nastavila je lupati po vratima, a što je kod njega izazvalo osjećaj uznemirenosti i povrede dostojanstva.

Dakle, počinila je psihičko nasilje u obitelji na štetu bivšeg partnera u intimnoj vezi”, navela je sutkinja u nepravomoćnoj presudi, piše Danica.hr.

Uplašeni je ljubavnik odmah nazvao policiju koja je Paulu uhitila i zadržala na triježnjenju. Na sudu je djevojka sve priznala otkrivši da su bili u vezi, pa su naglo prekinuli.

“Istina, pijana sam više puta lupala po vratima kuće i nisam otišla kad je on to tražio. Još sam osjećala emocije prema njemu i željela sam se pomiriti, ali sam htjela i uzeti svoje stvari koje su ostale u njegovoj kući. Žao mi je, neće se ponoviti”, rekla je Paula.

Sutkinja ju je kaznila sa 150 eura, od čega se odbija 40 eura jer je dan provela u policijskom pritvoru. Djevojka se može žaliti na presudu u zakonom predviđenom roku.