Pijan za volanom u Makarskoj: 59-godišnjak kažnjen, dobio tromjesečnu zabranu vožnje

Policijski službenici su jučer, 30. travnja 2026.godine oko 14 sati u Makarskoj zaustavili osobno vozilo kojim je u alkoholiziranom stanju upravljao 59-godišnji muškarac. Isključen je iz prometa i izdana mu je mjera privremene zabrane upravljanja vozilom.

Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,11 g/kg, a s obzirom na visoki stupanj alkoholiziranosti u kojem se nalazio odveden je na liječnički pregled te je nakon toga doveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otriježnjenja gdje je proveo noć.

S obzirom na to da do sada nije kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, kažnjen je novčanom kaznom u visini 1.280 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.