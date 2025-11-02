Close Menu

Pijan za volanom: Policija zaustavila vozača s 1,42 promila

Vozač je smješten u službene prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola

U petak, 31. listopada oko 20,30 sati u Kninu, policijski službenici Policijske postaje Knin su tijekom kontrole prometa zaustavili 48-godišnjeg vozača osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, kojem je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,42 g/kg.

Vozač je smješten u službene prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača podnosi se obavezni prekršajni nalog.

